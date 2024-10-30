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Зеленський заявив про відсутність повної підтримки України для початку переговорів з рф

Київ • УНН

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Президент України наголосив на необхідності зміцнення України та чесності в переговорах без закулісних домовленостей.

Зеленський заявив про відсутність повної підтримки України для початку переговорів з рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить повної підтримки України для того, аби розпочати перемовини з рф. Про це він заявив в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.

"Я не бачу повної підтримки майбутнього України, а ми лише говоримо про нашу безпеку. І я кажу просто про запрошення (запрошення в НАТО - ред.), а не про членство", - сказав Зеленський.

Президент каже, що першим пунктом до перемовин стане зміцнення України, а другим - чесність в перемовинах.

"Без ігор, без нас про нас з росіянами на будь-якому рівні. Бути відкритими і чіткими", - додав він.

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський прокоментував поширення у ЗМІ інформації про те, що План перемоги передбачає передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, заявивши, що це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом.

Ірина Колеснік

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