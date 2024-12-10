Австралия впервые осуществила пуск ракеты Tomahawk
Киев • УНН
Австралия осуществила первый успешный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk с эсминца HMAS «Брисбен». Страна планирует приобрести более 200 ракет за 1,3 млрд долларов для усиления оборонных возможностей.
В Австралии успешно осуществили первый запуск американской крылатой ракеты Tomahawk. Страна стала третьей в мире после США и Великобритании, которая приобрела и выпустила Tomahawk, говорится в заявлении Минобороны Австралии, передает УНН.
Детали
Эсминец класса "Хобарт" HMAS "Брисбен" успешно осуществил пуск ракеты Tomahawk во время испытаний у западного побережья Соединенных Штатов.
В соответствии с приоритетами, определенными в Стратегии национальной обороны страны до 2024 года, правительство стремится ускорить приобретение Силами обороны Австралии (ADF) ударных средств дальнего радиуса действия.
"Tomahawk с увеличенной до 2500 км дальностью действия - это средство мирового класса, которое позволяет морским платформам наносить высокоточные удары по наземным целям на больших расстояниях. Получение этой возможности значительно усиливает способность ADF сдерживать любую потенциальную угрозу и обеспечивать безопасность австралийцев", - говорится в сообщении Минобороны страны.
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Австралия является одной из трех стран, наряду с Соединенными Штатами и Великобританией, которые приобрели эти ракеты, а теперь уже проводят пуски.
Как сообщается, Австралия приобретет более 200 ракет Tomahawk, которые будут размещены на эсминцах класса "Хобарт" и будущих платформах ВМС, в том числе на подводных лодках класса "Вирджиния" и, при условии проведения технико-экономического обоснования, на фрегатах класса "Хантер".
Правительство страны инвестирует 1,3 миллиарда долларов США в приобретение ракет, которые берутся в вооружение на несколько лет быстрее, чем изначально планировалось.
"Приобретение правительством Tomahawk вместе с Naval Strike Missile и Standard Missiles 6 обеспечит ВМС самыми современными и современными морскими ударными и противоракетными средствами в их истории", - говорится в заявлении Минобороны Австралии.
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