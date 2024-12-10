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Австралия впервые осуществила пуск ракеты Tomahawk

Австралия впервые осуществила пуск ракеты Tomahawk

Киев  •  УНН

 • 1659 просмотра

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Австралия осуществила первый успешный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk с эсминца HMAS «Брисбен». Страна планирует приобрести более 200 ракет за 1,3 млрд долларов для усиления оборонных возможностей.

В Австралии успешно осуществили первый запуск американской крылатой ракеты Tomahawk. Страна стала третьей в мире после США и Великобритании, которая приобрела и выпустила Tomahawk, говорится в заявлении Минобороны Австралии, передает УНН

Детали

Эсминец класса "Хобарт" HMAS "Брисбен" успешно осуществил пуск ракеты Tomahawk во время испытаний у западного побережья Соединенных Штатов.

В соответствии с приоритетами, определенными в Стратегии национальной обороны страны до 2024 года, правительство стремится ускорить приобретение Силами обороны Австралии (ADF) ударных средств дальнего радиуса действия.

"Tomahawk с увеличенной до 2500 км дальностью действия - это средство мирового класса, которое позволяет морским платформам наносить высокоточные удары по наземным целям на больших расстояниях. Получение этой возможности значительно усиливает способность ADF сдерживать любую потенциальную угрозу и обеспечивать безопасность австралийцев", - говорится в сообщении Минобороны страны.

Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов19 янв. 2024, 11:03 • 26290 просмотров

Австралия является одной из трех стран, наряду с Соединенными Штатами и Великобританией, которые приобрели эти ракеты, а теперь уже проводят пуски.

Как сообщается, Австралия приобретет более 200 ракет Tomahawk, которые будут размещены на эсминцах класса "Хобарт" и будущих платформах ВМС, в том числе на подводных лодках класса "Вирджиния" и, при условии проведения технико-экономического обоснования, на фрегатах класса "Хантер".

Правительство страны инвестирует 1,3 миллиарда долларов США в приобретение ракет, которые берутся в вооружение на несколько лет быстрее, чем изначально планировалось.

"Приобретение правительством Tomahawk вместе с Naval Strike Missile  и Standard Missiles 6 обеспечит ВМС самыми современными и современными морскими ударными и противоракетными средствами в их истории", - говорится  в заявлении Минобороны Австралии. 

NYT: Зеленский в Плане победы просит передать Украине ракеты Tomahawk29 окт. 2024, 11:43 • 15401 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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