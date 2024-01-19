Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  146381 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  145861 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  146150 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  156384 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  153349 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  141921 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  138826 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  135248 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Новости по теме

Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов

Япония заключила с США соглашение на приобретение 400 крылатых ракет наземного базирования Tomahawk на фоне растущей военной угрозы со стороны Китая и Северной Кореи. Закупка должна быть завершена в течение трех лет, начиная с апреля 2025 года.

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Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов

Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система

Законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных даст возможность предоставлять более быстрые сервисы, указали в Минобороны.

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Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система

Эстония будет дополнительно выделять Украине 14 млн евро ежегодно на развитие

Эстония ежегодно будет выделять Украине дополнительные 14 млн евро на развитие, в том числе 12,8 млн евро - на Эстонскую программу развития, 1 млн евро - на гуманитарную помощь и 200 000 евро - на развитие бизнес-связей. Помощь будет направлена на финансирование таких секторов, как реформа образования, развитие здравоохранения, цифровые и кибер-решения, а также строительство.

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По словам заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, страны ЕС спонсируют отдельные регионы Украины, которые пострадали от войны.

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Махинации с землей Киевской ГЭС: для бизнесмена Мазепы будут просить арест с залогом в 700 млн гривен

Генеральная прокуратура просит арестовать бизнесмена Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в 700 миллионов гривен за его вероятную причастность к земельным махинациям по инфраструктуре Киевской ГЭС.

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Махинации с землей Киевской ГЭС: для бизнесмена Мазепы будут просить арест с залогом в 700 млн гривен

В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили преступную организацию, которая изготавливала и продавала крупные партии наркотиков для распространения в странах ЕС и Ближнего Востока.

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В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС

Оккупанты увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия"

российские войска увеличили военную активность в Таврическом оперативном районе, что привело к 56 авиаударам, 68 боевым столкновениям и 665 артиллерийским обстрелам. Несмотря на это, украинские войска удержали оборону, нанеся противнику 431 потерю и уничтожив 42 единицы военной техники.

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Оккупанты увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия"

Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило группу, которая незаконно захватила землю Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) для коттеджного строительства, что угрожало объектам критической инфраструктуры города.

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Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы

Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население западных стран готовиться к потенциальному конфликту с россией, заявив, что это может привести к значительным изменениям в образе жизни.

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Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО

Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы

Чиновнику Киевской городской государственной администрации грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы за растрату около двух миллионов гривен бюджетных средств.

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Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы