Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов

Япония подписала контракт с США на закупку до 400 крылатых ракет наземного базирования Tomahawk с целью обеспечения стабильности и безопасности на фоне военного подъема Китая и угроз Северной Кореи. Об этом сообщает Kyodo News, передает УНН.

Детали

В четверг Япония официально подписала контракт с Соединенными Штатами на закупку до 400 крылатых ракет наземного базирования Tomahawk. Сделка, проведенная через программу продажи военной техники Вашингтона за рубежом, обойдется Японии в 1,7 миллиарда долларов. По информации Министерства обороны оплаты будут осуществляться в течение трех лет, начиная с апреля 2025 года.

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Сначала Япония планировала получить новейшие ракеты Tomahawk Block-5 в 2026-2027 годах, чтобы установить их на эсминцах Морских сил самообороны с системой Aegis. Однако в октябре страна решила начать закупку раньше и перейти на приобретение 200 экземпляров предыдущей версии - старшей модели Block-4.

Министр обороны Японии Минору Кихара во время обмена документами отметил, что решение о приобретении Tomahawk было принято на фоне военного подъема Китая и угроз Северной Кореи.

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Министерство обороны Японии также сообщило о подписании еще одного контракта в октябре на закупку норвежских совместных ударных ракет Joint Strike Missile. Ожидается, что эти ракеты с радиусом действия около 500 километров будут установлены на истребители-невидимки F-35A.

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