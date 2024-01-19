Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов
Япония заключила с США соглашение на приобретение 400 крылатых ракет наземного базирования Tomahawk на фоне растущей военной угрозы со стороны Китая и Северной Кореи. Закупка должна быть завершена в течение трех лет, начиная с апреля 2025 года.
Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система
Законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных даст возможность предоставлять более быстрые сервисы, указали в Минобороны.
Эстония будет дополнительно выделять Украине 14 млн евро ежегодно на развитие
Эстония ежегодно будет выделять Украине дополнительные 14 млн евро на развитие, в том числе 12,8 млн евро - на Эстонскую программу развития, 1 млн евро - на гуманитарную помощь и 200 000 евро - на развитие бизнес-связей. Помощь будет направлена на финансирование таких секторов, как реформа образования, развитие здравоохранения, цифровые и кибер-решения, а также строительство.
Государства ЕС берут патронат над отдельными областями Украины, пострадавшими от войны - ОП
По словам заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, страны ЕС спонсируют отдельные регионы Украины, которые пострадали от войны.
Махинации с землей Киевской ГЭС: для бизнесмена Мазепы будут просить арест с залогом в 700 млн гривен
Генеральная прокуратура просит арестовать бизнесмена Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в 700 миллионов гривен за его вероятную причастность к земельным махинациям по инфраструктуре Киевской ГЭС.
В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили преступную организацию, которая изготавливала и продавала крупные партии наркотиков для распространения в странах ЕС и Ближнего Востока.
Оккупанты увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия"
российские войска увеличили военную активность в Таврическом оперативном районе, что привело к 56 авиаударам, 68 боевым столкновениям и 665 артиллерийским обстрелам. Несмотря на это, украинские войска удержали оборону, нанеся противнику 431 потерю и уничтожив 42 единицы военной техники.
Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило группу, которая незаконно захватила землю Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) для коттеджного строительства, что угрожало объектам критической инфраструктуры города.
Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население западных стран готовиться к потенциальному конфликту с россией, заявив, что это может привести к значительным изменениям в образе жизни.
Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы
Чиновнику Киевской городской государственной администрации грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы за растрату около двух миллионов гривен бюджетных средств.