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Японія підписала з США контракт на закупівлю ракет Tomahawk на 1,7 мільярда доларів

Японія підписала з США контракт на закупівлю ракет Tomahawk на 1,7 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 26413 перегляди

Японія уклала зі США угоду на придбання 400 крилатих ракет наземного базування Tomahawk на тлі зростаючої військової загрози з боку Китаю та Північної Кореї. Закупівля має бути завершена протягом трьох років, починаючи з квітня 2025 року.

Японія підписала контракт зі США на закупівлю до 400 крилатих ракет наземного базування Tomahawk з метою забезпечення стабільності і безпеки на тлі військового підйому Китаю та загроз Північної Кореї. Про це повідомляє Kyodo News, передає УНН.

Деталі

У четвер Японія офіційно підписала контракт із Сполученими Штатами на закупівлю до 400 крилатих ракет наземного базування Tomahawk. Угода, проведена через програму продажу військової техніки Вашингтона за кордоном, обійдеться Японії в 1,7 мільярда доларів. За інформацією Міністерства оборони оплати будуть здійснюватися протягом трьох років, розпочинаючи з квітня 2025 року.

Стримування противників у страху: Австралія купить у США 220 ракет Tomahawk17.03.23, 17:39 • 614076 переглядiв

Спочатку Японія планувала отримати новітні ракети Tomahawk Block-5 у 2026-2027 роках, аби встановити їх на есмінцях Морських сил самооборони з системою Aegis. Однак у жовтні країна вирішила розпочати закупівлю раніше та перейти на придбання 200 екземплярів попередньої версії - старшої моделі Block-4.

Міністр оборони Японії Мінору Кіхара під час обміну документами зазначив, що рішення про придбання Tomahawk було ухвалене на тлі військового підйому Китаю та загроз Північної Кореї.

Додамо

Міністерство оборони Японії також повідомило про підписання ще одного контракту у жовтні на закупівлю норвезьких спільних ударних ракет Joint Strike Missile. Очікується, що ці ракети з радіусом дії близько 500 кілометрів будуть встановлені на винищувачі-невидимки F-35A.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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