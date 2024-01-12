Японія запустила ракету з розвідувальним супутником на борту

Японське аерокосмічне агентство JAXA провело запуск ракети з оптичним супутником на борту з космодрому Танегасіма. Про це повідомляють японські медіа, передає УНН.

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Запуск планувався на 11 січня, але був відкладено через несприятливі погодні умови.

Відомо, що супутник IGS-Optical 8 належить уряду Японії і займатиметься збиранням інформації. Він стежитиме за поверхнею Землі з космосу і збиратиме дані, пов'язані з військовими об'єктами, пересуваннями та ситуацією в Північній Кореї.

Також він послужить цілям збору інформації при стихійних лихах.

Розробка супутника коштувала 275 мільйонів доларів. Відомо, що уряд Японії використовує 10 супутників для збирання інформації. Ракета Н2Ф працює на рідкому паливі. Це 48 запуск ракети цього типу.

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