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Актуальне
Японія запустила ракету з розвідувальним супутником на борту

Японія запустила ракету з розвідувальним супутником на борту

Київ • УНН

 • 70635 перегляди

Японське агентство JAXA запустило ракетою H2F розвідувальний супутник для спостереження за Землею і збору військових даних, в першу чергу про Північну Корею.

Японське аерокосмічне агентство JAXA провело запуск ракети з оптичним супутником на борту з космодрому Танегасіма. Про це повідомляють японські медіа, передає УНН.

Деталі

Запуск планувався на 11 січня, але був відкладено через несприятливі погодні умови.

Відомо, що супутник IGS-Optical 8 належить уряду Японії і займатиметься збиранням інформації. Він стежитиме за поверхнею Землі з космосу і збиратиме дані, пов'язані з військовими об'єктами, пересуваннями та ситуацією в Північній Кореї.

Також він послужить цілям збору інформації при стихійних лихах.

Розробка супутника коштувала 275 мільйонів доларів. Відомо, що уряд Японії використовує 10 супутників для збирання інформації. Ракета Н2Ф працює на рідкому паливі. Це 48 запуск ракети цього типу.

Запуск китайського супутника викликав повітряну тривогу на Тайвані перед виборами09.01.24, 12:51 • 32292 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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