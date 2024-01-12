Япония запустила ракету с разведывательным спутником на борту

Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело запуск ракеты с оптическим спутником на борту с космодрома Танэгасима. Об этом сообщают японские медиа, передает УНН.

Детали

Запуск планировался на 11 января, но был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Известно, что спутник IGS-Optical 8 принадлежит правительству Японии и будет заниматься сбором информации. Он будет следить за поверхностью Земли из космоса и собирать данные, связанные с военными объектами, передвижениями и ситуацией в Северной Корее.

Также он послужит целям сбора информации при стихийных бедствиях.

Разработка спутника стоила 275 миллионов долларов. Известно, что правительство Японии использует 10 спутников для сбора информации. Ракета Н2Ф работает на жидком топливе. Это 48 запуск ракеты этого типа.

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