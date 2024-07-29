Киев • УНН
Берлин заявил, что не позволит себя напугать угрозами России по размещению американских ракет в Германии. ФРГ считает это необходимым для сдерживания агрессии РФ против Украины.
В Берлине заявили, что несмотря на угрозы РФ из-за размещения в Германии вооружений большой дальности - страна не планирует отказываться от этой идеи. Об этом заявил представитель Федерального министерства иностранных дел, передает [n-tv, пишет УНН.
Детали
Берлин отреагировал на заявления правителя России Владимира Путина относительно развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии.
Мы не позволим себя напугать такими заявлениями
Он напомнил, что россия годами вооружается и ведет захватническую войну в Европе против Украины, а Германия должна реагировать на это.
Дополнение
Как сообщает DW, заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман добавила, что развертывание американских ракет служит "исключительно в целях сдерживания".
Напомним
Президент россии владимир путин заявил, что снимет мораторий на размещение собственных ракет в случае, если США разместит собственные в ФРГ
У 2026 році США планують розмістити в Німеччині власну гіперзвукову зброю 10 июля 2024, 16:50 • 16188 просмотров