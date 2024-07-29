В Берлине заявили, что несмотря на угрозы РФ из-за размещения в Германии вооружений большой дальности - страна не планирует отказываться от этой идеи. Об этом заявил представитель Федерального министерства иностранных дел, передает [n-tv, пишет УНН.

Детали

Берлин отреагировал на заявления правителя России Владимира Путина относительно развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии.

Мы не позволим себя напугать такими заявлениями - убеждает представитель МИД Германии.

Он напомнил, что россия годами вооружается и ведет захватническую войну в Европе против Украины, а Германия должна реагировать на это.

Дополнение

Как сообщает DW, заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман добавила, что развертывание американских ракет служит "исключительно в целях сдерживания".

Напомним

Президент россии владимир путин заявил, что снимет мораторий на размещение собственных ракет в случае, если США разместит собственные в ФРГ

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