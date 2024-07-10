В 2026 году Вашингтон начнет развертывание в Германии дальнобойного оружия. Речь идет в частности о гиперзвуковом оружии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Белого дома.

Детали

Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году - говорится в совместном заявлении США и Германии.

Отмечается, что в будущем они будут размещены там на постоянной основе. Речь идет в частности о размещении ракет SM-6, Tomahawk, а также гиперзвукового оружия.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат это сделать с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.

кремль отреагировал на возможное размещение ядерного оружия в Польше