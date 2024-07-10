Киев • УНН
Соединенные Штаты начнут развертывать в Германии вооружение большой дальности, включая гиперзвуковое оружие, в 2026 году, с планами постоянного развертывания в будущем.
В 2026 году Вашингтон начнет развертывание в Германии дальнобойного оружия. Речь идет в частности о гиперзвуковом оружии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Белого дома.
Детали
Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году
Отмечается, что в будущем они будут размещены там на постоянной основе. Речь идет в частности о размещении ракет SM-6, Tomahawk, а также гиперзвукового оружия.
Напомним
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