кремль отреагировал на возможное размещение ядерного оружия в Польше

российские военнослужащие предпримут необходимые шаги для безопасности страны в случае размещения ядерного оружия в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Так, представитель Кремля отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя ядерное оружие, принадлежащее Соединенным Штатам.

Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность, - заявил песков.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат это сделать с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.