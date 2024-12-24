США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине
Киев • УНН
Пентагон заключил контракт с Williams International на расширение производства газотурбинных двигателей для ракет. Проект включает изготовление Harpoon, JASSM, LRASM и Tomahawk для нужд США и Украины.
Министерство обороны США заключило контракт с компанией Williams International на сумму 253,7 миллиона долларов. Средства будут направлены на увеличение производства ракет, включая те, что используются в рамках военной помощи Украине. Об этом говорится на сайте Пентагона, пишет УНН.
Детали
Контракт, предоставленный в рамках Закона об оборонном производстве (DPA), позволит компании Williams International расширить производственные мощности по выпуску газотурбинных двигателей. Это необходимо для увеличения объемов производства таких видов вооружений:
- противокорабельных ракет Харпун;
- ракет класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM;
- противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM;
- крылатых ракет Tomahawk и другого высокоточного ударного оружия.
В Минобороны США отметили, что для реализации контракта используются средства, предоставленные в рамках программы закупок DPA (DPAP), предусмотренные Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на 2024 год, а также Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности в Украине на 2024 год.
Отмечается, что усилия будут способствовать увеличению производственных мощностей критически важных материалов, необходимых для защиты от вражеской агрессии.
Помогая производить и поддерживать газотурбинные двигатели для военного применения, Williams расширит мощности и увеличит внутреннее производство двигателей, чтобы удовлетворить спрос Министерства обороны на увеличение количества высокоточного ударного оружия и беспилотных систем
В Пентагоне также отметили, что этот контракт является одной из пяти наград, предоставленных офисом программы DPAP в различных сферах на общую сумму 290,8 миллиона долларов с начала 2025 финансового года.
Напомним
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковое вооружение и оборудование против дронов.