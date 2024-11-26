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Украина может получить ракеты дальностью до 5500 км: что известно

Украина может получить ракеты дальностью до 5500 км: что известно

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Парламентская Ассамблея НАТО призвала предоставить Украине ракеты средней дальности 1000-5500 км для сдерживания рф. Решение создает юридическую основу для передачи такого оружия странами альянса.

Парламентская Ассамблея НАТО призвала правительства своих стран предоставить Украине ракеты средней дальности в качестве оружия "сдерживания и самозащиты", сообщил нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев, передает УНН

Детали

По его словам, речь идет о ракетах дальностью 1000-5500 километров, которые могут наносить удары на стратегическую глубину противника. Например, Томагавки.

Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи. Это решение - первый шаг, который создает юридическую основу и дает основания правительствам стран-членов НАТО принять соответствующее решение

- указал Егор Чернев.

Он указал, что на прошлой сессии ПА НАТО призвала предоставить Украине разрешение бить вглубь россии и тем самым подняла этот вопрос на политический уровень.

Напомним 

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби официально признал снятие ограничений на удары ВСУ по территории РФ ракетами ATACMS. Байден одобрил использование Украиной этих ракет для атак в России, несмотря на угрозы Москвы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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