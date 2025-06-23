NYT: високопосадовці США визнають, що не знають про долю запасів урану в Ірані

Через день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Ірану була "повністю і остаточно знищена" американськими протибункерними бомбами та шквалом ракет, фактичний стан програми здавався набагато туманнішим, і високопосадовці США визнали, що не знають про долю іранського запасу урану, близького до бомбового, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

"Найближчими тижнями ми працюватимемо над тим, щоб щось зробити з цим паливом, і це одна з тем, про які ми збираємося поговорити з іранцями", - сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс у програмі This Week на каналі ABC у неділю, маючи на увазі партію урану, достатню для виготовлення дев'яти або десяти ядерних боєголовок. Тим не менш, він стверджував, що потенціал країни щодо перетворення цього палива на зброю був суттєво обмежений, оскільки вона більше не має обладнання для перетворення цього палива на діючу зброю.

Іранці ясно дали зрозуміти, що не зацікавлені у переговорах зі Сполученими Штатами, звинувативши Вашингтон в обмані Тегерана під час останнього раунду переговорів під час планування авіаудару. Понад те, цей запас палива тепер є одним із небагатьох розмінних ядерних козирів у руках Ірану, пише видання.

У брифінгу для журналістів у неділю міністр оборони США Піт Гегсет та новий голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн уникли максималістських заяв Трампа про успіх, зазначає видання. Вони заявили, що початкова оцінка бойових пошкоджень усіх трьох об'єктів, уражених бомбардувальниками ВПС B-2 та ракетами ВМС Tomahawk, показала "серйозні пошкодження та руйнування".

Супутникові фотографії основної цілі, заводу зі збагачення урану в Фордо, який Іран збудував під горою, показали кілька отворів, де дюжина 30 000-фунтових (13,6-тоннових) Massive Ordnance Penetrator - одна з найбільших звичайних бомб в арсеналі США - пробила глибокі отвори. Початковий аналіз ізраїльських військових дійшов висновку, що об'єкт, який був ціллю американських та ізраїльських військових планувальників протягом понад 26 років, отримав серйозні пошкодження від удару, але не був повністю знищений.

Але були також докази, за словами двох ізраїльських чиновників, знайомих із розвідданими, що Іран вивіз обладнання та уран з об'єкту в останні дні. І, пише видання, з'являлося дедалі більше доказів того, що іранці, прислухаючись до неодноразових погроз Трампа вдатися до військових дій, вивезли 400 кілограмів урану, збагаченого до 60 відсотків чистоти. Це трохи нижче за 90 відсотків, які зазвичай використовуються в ядерній зброї.

60-відсоткове збагачене паливо зберігалося глибоко всередині іншого ядерного комплексу, неподалік стародавньої столиці Ісфахана. Рафаель Маріано Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії, повідомив у текстовому повідомленні, що паливо востаннє бачили його групи інспекторів Організації Об'єднаних Націй приблизно за тиждень до того, як Ізраїль розпочав свої атаки на Іран. В інтерв'ю CNN у неділю він додав, що "Іран не приховував, що вони захистили цей матеріал".

Пізніше того ж дня, коли його запитали, чи мав він на увазі, що паливний запас, який зберігається в спеціальних контейнерах, досить маленьких, щоб поміститися в багажниках приблизно 10 автомобілів, був переміщений, він відповів: "Так". Схоже, саме це й обговорював Венс щодо долі палива, зауважує видання.

Якщо так, то Ісфахан не був єдиним місцем, де охоронці іранської ядерної програми - предмета націоналістичної гордості та символу здатності Ірану захищати себе - намагалися прибрати обладнання та матеріали геть з очей і зміцнити завод Фордо, щоб захистити те, що мало залишитися на місці, пише видання.

Супутникові знімки, опубліковані Maxar Technologies тунелів, що ведуть до гори Фордо, зроблені за кілька днів до американського удару, показують 16 вантажних автомобілів, які розташовані біля входу. Аналіз Open Source Centre у Лондоні показав, що Іран міг готувати місце для удару.

Незрозуміло, що саме було вивезено з об'єкта, якщо взагалі було вивезено.

Один з американських чиновників сказав, що було б неможливо повністю вивезти обладнання з Фордо після початку конфлікту з Ізраїлем.

Чиновник додав, що історичні документи про ядерну програму були поховані у надрах об'єкта, що, імовірно, ускладнить будь-які зусилля щодо його відновлення. Найближчими днями іранці та розвідувальні служби очікують дізнатися більше про об'єкт збагачення в Натанзі, який старший, більший і менш захищений, ніж Фордо. Ізраїльтяни неодноразово завдавали ударів, і вони знищили надземний центр збагачення і вивели з ладу електричну систему. Гроссі пізніше сказав, що, на його думку, переривання електропостачання могло вивести центрифуги з-під контролю, імовірно, знищивши їх усі.

Скільки часу потрібно іранцям для ремонту та заміни цього обладнання, невідомо; мабуть, це розтягнеться на роки, зазначає видання. Але Іран також будує нову глибоку заміну Натанзу на півдні міста. Чиновники в Тегерані повідомили МАГАТЕ, що вони ще не відкрили завод, тому там нема на що дивитися.

Тепер незрозуміло, чи дозволить іранський уряд групі інспекторів МАГАТЕ, які перебували в країні, коли розпочався конфлікт з Ізраїлем, відновити свої інспекції, які включали б перевірку місцезнаходження та безпеки цього майже бомбового урану, зазначає видання.

Усі міжнародні інспекції було припинено під час війни, заявили іранські офіційні особи. І навіть якби вони відновилися, було б незрозуміло, чи зможуть інспектори фізично отримати доступ до розбомбленої підземної установки Фордо або до уламків більшого збагачувального підприємства в Натанзі, пише видання.

Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані: "Зробимо Іран знову великим"