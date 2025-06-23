NYT: високопосадовці США визнають, що не знають про долю запасів урану в Ірані

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 47366 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 90800 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
22 червня, 15:12 • 73099 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 91653 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 193461 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 138435 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 264722 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 129284 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 140081 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 321600 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
73%
745мм
Популярнi новини
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: Повітряні Сили ЗСУ попередили про велику кількість ворожих дронів22 червня, 21:09 • 21501 перегляди
У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів22 червня, 21:21 • 23030 перегляди
росія атакувала Київ "Шахедами" і балістикою: 5 постраждалих, наслідки обстрілу зафіксовані у семи районах міста22 червня, 22:36 • 32541 перегляди
Під час атаки Києва пошкоджено вихід зі станції метро "Святошин"01:24 • 18621 перегляди
Масований обстріл Київщини: одна загибла, 4 поранених02:21 • 17928 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 264736 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 321614 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 272189 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 203623 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 253144 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Піт Гегсет
Резніков Олексій Юрійович
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Europe
Крим
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 74524 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 193461 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 77127 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 80063 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 85957 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
NASAMS
F-16 Fighting Falcon
Fox News Channel
MIM-104 Patriot

NYT: високопосадовці США визнають, що не знають про долю запасів урану в Ірані

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Ірану була "повністю і остаточно знищена" американськими бомбами, проте високопосадовці США визнали, що не знають долі іранського запасу урану. Іранці вивезли уран "близький до бомбового" з об'єкту, а супутникові фотографії підтверджують серйозні пошкодження заводу зі збагачення урану у Фордо.

NYT: високопосадовці США визнають, що не знають про долю запасів урану в Ірані
Maxar Technologies / The New York Times

Через день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Ірану була "повністю і остаточно знищена" американськими протибункерними бомбами та шквалом ракет, фактичний стан програми здавався набагато туманнішим, і високопосадовці США визнали, що не знають про долю іранського запасу урану, близького до бомбового, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

"Найближчими тижнями ми працюватимемо над тим, щоб щось зробити з цим паливом, і це одна з тем, про які ми збираємося поговорити з іранцями", - сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс у програмі This Week на каналі ABC у неділю, маючи на увазі партію урану, достатню для виготовлення дев'яти або десяти ядерних боєголовок. Тим не менш, він стверджував, що потенціал країни щодо перетворення цього палива на зброю був суттєво обмежений, оскільки вона більше не має обладнання для перетворення цього палива на діючу зброю.

Іранці ясно дали зрозуміти, що не зацікавлені у переговорах зі Сполученими Штатами, звинувативши Вашингтон в обмані Тегерана під час останнього раунду переговорів під час планування авіаудару. Понад те, цей запас палива тепер є одним із небагатьох розмінних ядерних козирів у руках Ірану, пише видання.

У брифінгу для журналістів у неділю міністр оборони США Піт Гегсет та новий голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн уникли максималістських заяв Трампа про успіх, зазначає видання. Вони заявили, що початкова оцінка бойових пошкоджень усіх трьох об'єктів, уражених бомбардувальниками ВПС B-2 та ракетами ВМС Tomahawk, показала "серйозні пошкодження та руйнування".

Супутникові фотографії основної цілі, заводу зі збагачення урану в Фордо, який Іран збудував під горою, показали кілька отворів, де дюжина 30 000-фунтових (13,6-тоннових) Massive Ordnance Penetrator - одна з найбільших звичайних бомб в арсеналі США - пробила глибокі отвори. Початковий аналіз ізраїльських військових дійшов висновку, що об'єкт, який був ціллю американських та ізраїльських військових планувальників протягом понад 26 років, отримав серйозні пошкодження від удару, але не був повністю знищений.

Але були також докази, за словами двох ізраїльських чиновників, знайомих із розвідданими, що Іран вивіз обладнання та уран з об'єкту в останні дні. І, пише видання, з'являлося дедалі більше доказів того, що іранці, прислухаючись до неодноразових погроз Трампа вдатися до військових дій, вивезли 400 кілограмів урану, збагаченого до 60 відсотків чистоти. Це трохи нижче за 90 відсотків, які зазвичай використовуються в ядерній зброї.

60-відсоткове збагачене паливо зберігалося глибоко всередині іншого ядерного комплексу, неподалік стародавньої столиці Ісфахана. Рафаель Маріано Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії, повідомив у текстовому повідомленні, що паливо востаннє бачили його групи інспекторів Організації Об'єднаних Націй приблизно за тиждень до того, як Ізраїль розпочав свої атаки на Іран. В інтерв'ю CNN у неділю він додав, що "Іран не приховував, що вони захистили цей матеріал".

Пізніше того ж дня, коли його запитали, чи мав він на увазі, що паливний запас, який зберігається в спеціальних контейнерах, досить маленьких, щоб поміститися в багажниках приблизно 10 автомобілів, був переміщений, він відповів: "Так". Схоже, саме це й обговорював Венс щодо долі палива, зауважує видання.

Якщо так, то Ісфахан не був єдиним місцем, де охоронці іранської ядерної програми - предмета націоналістичної гордості та символу здатності Ірану захищати себе - намагалися прибрати обладнання та матеріали геть з очей і зміцнити завод Фордо, щоб захистити те, що мало залишитися на місці, пише видання.

Супутникові знімки, опубліковані Maxar Technologies тунелів, що ведуть до гори Фордо, зроблені за кілька днів до американського удару, показують 16 вантажних автомобілів, які розташовані біля входу. Аналіз Open Source Centre у Лондоні показав, що Іран міг готувати місце для удару.

Незрозуміло, що саме було вивезено з об'єкта, якщо взагалі було вивезено.

Один з американських чиновників сказав, що було б неможливо повністю вивезти обладнання з Фордо після початку конфлікту з Ізраїлем.

Чиновник додав, що історичні документи про ядерну програму були поховані у надрах об'єкта, що, імовірно, ускладнить будь-які зусилля щодо його відновлення. Найближчими днями іранці та розвідувальні служби очікують дізнатися більше про об'єкт збагачення в Натанзі, який старший, більший і менш захищений, ніж Фордо. Ізраїльтяни неодноразово завдавали ударів, і вони знищили надземний центр збагачення і вивели з ладу електричну систему. Гроссі пізніше сказав, що, на його думку, переривання електропостачання могло вивести центрифуги з-під контролю, імовірно, знищивши їх усі.

Скільки часу потрібно іранцям для ремонту та заміни цього обладнання, невідомо; мабуть, це розтягнеться на роки, зазначає видання. Але Іран також будує нову глибоку заміну Натанзу на півдні міста. Чиновники в Тегерані повідомили МАГАТЕ, що вони ще не відкрили завод, тому там нема на що дивитися.

Тепер незрозуміло, чи дозволить іранський уряд групі інспекторів МАГАТЕ, які перебували в країні, коли розпочався конфлікт з Ізраїлем, відновити свої інспекції, які включали б перевірку місцезнаходження та безпеки цього майже бомбового урану, зазначає видання.

Усі міжнародні інспекції було припинено під час війни, заявили іранські офіційні особи. І навіть якби вони відновилися, було б незрозуміло, чи зможуть інспектори фізично отримати доступ до розбомбленої підземної установки Фордо або до уламків більшого збагачувального підприємства в Натанзі, пише видання.

Трамп заговорив про зміну режиму в Тегерані: "Зробимо Іран знову великим" 23.06.25, 03:00 • 4268 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Піт Гегсет
Tomahawk (ракета)
Ізраїль
Джей Ді Венс
B-2 Spirit
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Нью-Йорк таймс
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9