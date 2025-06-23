NYT: высокопоставленные чиновники США признают, что не знают о судьбе запасов урана в Иране

На следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная программа Ирана была "полностью и окончательно уничтожена" американскими противобункерными бомбами и шквалом ракет, фактическое состояние программы казалось гораздо более туманным, и высокопоставленные чиновники США признали, что не знают о судьбе иранского запаса урана, близкого к оружейному, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

"В ближайшие недели мы будем работать над тем, чтобы что-то сделать с этим топливом, и это одна из тем, о которых мы собираемся поговорить с иранцами", - сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в программе This Week на канале ABC в воскресенье, имея в виду партию урана, достаточную для изготовления девяти или десяти ядерных боеголовок. Тем не менее, он утверждал, что потенциал страны по превращению этого топлива в оружие был существенно ограничен, поскольку она больше не имеет оборудования для превращения этого топлива в действующее оружие.

Иранцы ясно дали понять, что не заинтересованы в переговорах с Соединенными Штатами, обвинив Вашингтон в обмане Тегерана во время последнего раунда переговоров при планировании авиаудара. Более того, этот запас топлива теперь является одним из немногих разменных ядерных козырей в руках Ирана, пишет издание.

В брифинге для журналистов в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет и новый глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн избежали максималистских заявлений Трампа об успехе, отмечает издание. Они заявили, что первоначальная оценка боевых повреждений всех трех объектов, пораженных бомбардировщиками ВВС B-2 и ракетами ВМС Tomahawk, показала "серьезные повреждения и разрушения".

Спутниковые фотографии основной цели, завода по обогащению урана в Фордо, который Иран построил под горой, показали несколько отверстий, где дюжина 30 000-фунтовых (13,6-тонных) Massive Ordnance Penetrator - одна из крупнейших обычных бомб в арсенале США - пробила глубокие отверстия. Первоначальный анализ израильских военных пришел к выводу, что объект, который был целью американских и израильских военных планировщиков в течение более 26 лет, получил серьезные повреждения от удара, но не был полностью уничтожен.

Но были также доказательства, по словам двух израильских чиновников, знакомых с разведданными, что Иран вывез оборудование и уран с объекта в последние дни. И, пишет издание, появлялось все больше доказательств того, что иранцы, прислушиваясь к неоднократным угрозам Трампа прибегнуть к военным действиям, вывезли 400 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов чистоты. Это чуть ниже 90 процентов, которые обычно используются в ядерном оружии.

60-процентное обогащенное топливо хранилось глубоко внутри другого ядерного комплекса, неподалеку от древней столицы Исфахана. Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, сообщил в текстовом сообщении, что топливо в последний раз видели его группы инспекторов Организации Объединенных Наций примерно за неделю до того, как Израиль начал свои атаки на Иран. В интервью CNN в воскресенье он добавил, что "Иран не скрывал, что они защитили этот материал".

Позже в тот же день, когда его спросили, имел ли он в виду, что топливный запас, который хранится в специальных контейнерах, достаточно маленьких, чтобы поместиться в багажниках примерно 10 автомобилей, был перемещен, он ответил: "Да". Похоже, именно это и обсуждал Вэнс относительно судьбы топлива, отмечает издание.

Если так, то Исфахан не был единственным местом, где охранники иранской ядерной программы - предмета националистической гордости и символа способности Ирана защищать себя - пытались убрать оборудование и материалы прочь с глаз и укрепить завод Фордо, чтобы защитить то, что должно было остаться на месте, пишет издание.

Спутниковые снимки, опубликованные Maxar Technologies туннелей, ведущих к горе Фордо, сделанные за несколько дней до американского удара, показывают 16 грузовых автомобилей, расположенных у входа. Анализ Open Source Centre в Лондоне показал, что Иран мог готовить место для удара.

Непонятно, что именно было вывезено с объекта, если вообще было вывезено.

Один из американских чиновников сказал, что было бы невозможно полностью вывезти оборудование из Фордо после начала конфликта с Израилем.

Чиновник добавил, что исторические документы о ядерной программе были похоронены в недрах объекта, что, вероятно, затруднит любые усилия по его восстановлению. В ближайшие дни иранцы и разведывательные службы ожидают узнать больше об объекте обогащения в Натанзе, который старше, больше и менее защищен, чем Фордо. Израильтяне неоднократно наносили удары, и они уничтожили надземный центр обогащения и вывели из строя электрическую систему. Гросси позже сказал, что, по его мнению, прерывание электроснабжения могло вывести центрифуги из-под контроля, вероятно, уничтожив их все.

Сколько времени потребуется иранцам для ремонта и замены этого оборудования, неизвестно; по-видимому, это растянется на годы, отмечает издание. Но Иран также строит новую глубокую замену Натанзу на юге города. Чиновники в Тегеране сообщили МАГАТЭ, что они еще не открыли завод, поэтому там не на что смотреть.

Теперь непонятно, позволит ли иранское правительство группе инспекторов МАГАТЭ, которые находились в стране, когда начался конфликт с Израилем, возобновить свои инспекции, которые включали бы проверку местонахождения и безопасности этого почти оружейного урана, отмечает издание.

Все международные инспекции были прекращены во время войны, заявили иранские официальные лица. И даже если бы они возобновились, было бы непонятно, смогут ли инспекторы физически получить доступ к разбомбленной подземной установке Фордо или к обломкам более крупного обогатительного предприятия в Натанзе, пишет издание.

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