Пілоти бомбардувальників B-2 повернулися до США після історичної операції в Ірані

Пілоти бомбардувальників B-2, які завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану, повернулися до США. Про це зокрема підтвердив президент США Дональд Трамп, передає УНН із посиланням на CBS.

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Телевізійники США минулої доби зняли повернення кількох бомбардувальників B-2 Spirit, які летіли назад на авіабазу Вайтмен у Міссурі.

Раніше сім літаків вилетіли на схід з бази до Ірану, щоб здійнювати участь у операції щодо цілей, які були узгоджені вищим керівництвом США - ідеться про три ядерні об'єкти Ірану, у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Це підтверджував голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн.

Місія, яка отримала назву "Операція "Опівнічний молот", була "найбільшим оперативним ударом B-2 в історії США" - наголошував Кейн.

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Невидимий бомбардувальник B-2 Spirit, здатний літати понад 30 годин, не будучи виявленим. У безпрецедентній військовій операції Сполучені Штати розгорнули свій найсучасніший флот бомбардувальників-невидимок B-2 Spirit для нанесення ударів по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані: Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Пентагон підтверджував, що це є найбільшою місією, коли-небудь здійсненою за допомогою цього типу літаків. Ця місія позиціонувалась США, як така, що знаменує поворотний момент в ескалації конфлікту між Вашингтоном і Тегераном.

Коментар Пентагону

На брифінгу в Пентагоні в неділю Кейн заявив, що кожен бомбардувальник B-2 ніс два масивні ракети GBU-57 Massive Ordnance Penetrators, або MOP. Протягом 25 хвилин загалом 14 MOP було скинуто на дві цільові області у Фордо та Натанзі, тоді як ракети Tomahawk з американського підводного човна були спрямовані на об'єкт в Ісфахані, сказав генерал Кейн.

У цій місії брали участь понад 125 американських літаків сказав Кейн,

Він включив до загального списку бомбардувальники B-2, винищувачі, літаки-заправники та літаки спостереження.

Представник Пентагону зазначив також, що в атаці було використано понад 75 високоточних ракет.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Влада Ірану направила президенту США Дональду Трампу послання із загрозою активізувати "сплячі терористичні осередки" на території США у разі атаки.

Іран заявив, що атака США на ядерні об'єкти розширила цілі для його збройних сил.