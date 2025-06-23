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Tomahawk (ракета)

Пілоти бомбардувальників B-2 повернулися до США після історичної операції в Ірані

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Пілоти бомбардувальників B-2 повернулися до США після масштабного удару по ядерних об'єктах Ірану. Операція "Опівнічний молот" стала найбільшою в історії США для цього типу літаків, залучивши понад 125 американських літаків та 75 високоточних ракет.

Пілоти бомбардувальників B-2 повернулися до США після історичної операції в Ірані

Пілоти бомбардувальників B-2, які завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану, повернулися до США. Про це зокрема підтвердив президент США Дональд Трамп, передає УНН із посиланням на CBS.

Деталі

Телевізійники США минулої доби зняли повернення кількох бомбардувальників B-2 Spirit, які летіли назад на авіабазу Вайтмен у Міссурі.

Раніше сім літаків вилетіли на схід з бази до Ірану, щоб здійнювати участь у операції щодо цілей, які були узгоджені вищим керівництвом США - ідеться про три ядерні об'єкти Ірану, у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Це підтверджував голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн. 

Місія, яка отримала назву "Операція "Опівнічний молот", була "найбільшим оперативним ударом B-2 в історії США"

- наголошував Кейн.

Довідково

Невидимий бомбардувальник B-2 Spirit, здатний літати понад 30 годин, не будучи виявленим. У безпрецедентній військовій операції Сполучені Штати розгорнули свій найсучасніший флот бомбардувальників-невидимок B-2 Spirit для нанесення ударів по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані: Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Пентагон підтверджував, що це є найбільшою місією, коли-небудь здійсненою за допомогою цього типу літаків. Ця місія позиціонувалась США, як така, що знаменує поворотний момент в ескалації конфлікту між Вашингтоном і Тегераном.

Коментар Пентагону

На брифінгу в Пентагоні в неділю Кейн заявив, що кожен бомбардувальник B-2 ніс два масивні ракети GBU-57 Massive Ordnance Penetrators, або MOP. Протягом 25 хвилин загалом 14 MOP було скинуто на дві цільові області у Фордо та Натанзі, тоді як ракети Tomahawk з американського підводного човна були спрямовані на об'єкт в Ісфахані, сказав генерал Кейн.

У цій місії брали участь понад 125 американських літаків

 сказав Кейн,

Він включив до загального списку бомбардувальники B-2, винищувачі, літаки-заправники та літаки спостереження.

Представник Пентагону зазначив також, що в атаці було використано понад 75 високоточних ракет.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Влада Ірану направила президенту США Дональду Трампу послання із загрозою активізувати "сплячі терористичні осередки" на території США у разі атаки. 

Іран заявив, що атака США на ядерні об'єкти розширила цілі для його збройних сил. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Міссурі (штат)
Tomahawk (ракета)
B-2 Spirit
Пентагон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
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