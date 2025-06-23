Пилоты бомбардировщиков B-2 вернулись в США после исторической операции в Иране

Пилоты бомбардировщиков B-2, нанесших удары по ядерным объектам Ирана, вернулись в США. Об этом, в частности, подтвердил президент США Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Телевизионщики США за прошедшие сутки сняли возвращение нескольких бомбардировщиков B-2 Spirit, которые летели обратно на авиабазу Уайтмен в Миссури.

Ранее семь самолетов вылетели на восток с базы в Иран, чтобы принять участие в операции по целям, которые были согласованы высшим руководством США - речь идет о трех ядерных объектах Ирана, в Фордо, Натанзе и Исфахане. Это подтверждал глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн.

Миссия, получившая название "Операция "Полуночный молот", была "крупнейшим оперативным ударом B-2 в истории США" - подчеркивал Кейн.

Справка

Невидимый бомбардировщик B-2 Spirit, способный летать более 30 часов, не будучи обнаруженным. В беспрецедентной военной операции Соединенные Штаты развернули свой самый современный флот бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit для нанесения ударов по трем ключевым ядерным объектам в Иране: Фордо, Натанзе и Исфахане.

Пентагон подтверждал, что это крупнейшая миссия, когда-либо осуществленная с помощью этого типа самолетов. Эта миссия позиционировалась США, как такая, что знаменует поворотный момент в эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Комментарий Пентагона

На брифинге в Пентагоне в воскресенье Кейн заявил, что каждый бомбардировщик B-2 нес два массивных ракеты GBU-57 Massive Ordnance Penetrators, или MOP. В течение 25 минут в общей сложности 14 MOP было сброшено на две целевые области в Фордо и Натанзе, тогда как ракеты Tomahawk с американской подводной лодки были направлены на объект в Исфахане, сказал генерал Кейн.

В этой миссии принимали участие более 125 американских самолетов сказал Кейн,

Он включил в общий список бомбардировщики B-2, истребители, самолеты-заправщики и самолеты наблюдения.

Представитель Пентагона отметил также, что в атаке было использовано более 75 высокоточных ракет.

Напомним

Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Власти Ирана направили президенту США Дональду Трампу послание с угрозой активизировать "спящие террористические ячейки" на территории США в случае атаки.

Иран заявил, что атака США на ядерные объекты расширила цели для его вооруженных сил.