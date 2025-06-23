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Супутникові знімки вказують на серйозні пошкодження на іранському ядерному об'єкті у Фордо, але сумніви залишаються - Reuters

Київ • УНН

 • 1542 перегляди

Супутникові знімки вказують на серйозні пошкодження ядерного об'єкта в Фордо після атаки США. Експерти не можуть підтвердити ступінь руйнувань через глибоке залягання об'єкта, але підозрюють вивезення Іраном збагаченого урану перед ударом.

Супутникові знімки вказують на серйозні пошкодження на іранському ядерному об'єкті у Фордо, але сумніви залишаються - Reuters
New York Post

Комерційні супутникові знімки показують, що атака США на іранський ядерний завод у Фордо серйозно пошкодила - і, можливо, знищила - глибоко закопаний об'єкт і центрифуги зі збагачення урану, які там знаходилися, але підтвердження цього немає, заявили експерти в неділю, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Вони просто пробилися з цими бомбами MOP", - сказав Девід Олбрайт, колишній ядерний інспектор ООН, який очолює Інститут науки і міжнародної безпеки, маючи на увазі бомби Massive Ordnance Penetrator, які, за словами США, були скинуті. - Я б очікував, що об'єкт, ймовірно, підсмажився".

Але підтвердження підземних руйнувань не вдалося отримати, зазначив Декер Евелет, науковий співробітник CNA Corporation, який спеціалізується на супутникових знімках. Зала із сотнями центрифуг "надто глибоко закопана, щоб ми могли оцінити рівень пошкоджень на основі супутникових знімків", - сказав він.

Для захисту від атак, подібних до тієї, що була проведена американськими військами рано вранці в неділю, Іран сховав більшу частину своєї ядерної програми в укріплених місцях глибоко під землею, у тому числі в схилі гори в Фордо.

Супутникові знімки показують шість отворів, де бомби, що руйнують бункери, схоже, проникли в гору, а потім на землю, яка виглядає, ніби на неї вчинено вплив, і вкритою пилом.

Декілька експертів також попередили, що Іран, імовірно, вивіз запас збройного високозбагаченого урану з Фордо перед ударом рано вранці в неділю і може приховувати його й інші ядерні компоненти в місцях, невідомих Ізраїлю, ядерним інспекторам США та ООН. 

Вони відзначили супутникові знімки від Maxar Technologies, що показують "незвичайну активність" у Фордо в четвер і п'ятницю, з довгою чергою транспортних засобів, що чекають біля входу на об'єкт. Високопоставлене джерело в Ірані повідомило агентству Reuters у неділю, що більша частина 60% високозбагаченого урану, майже придатного для зброї, була переміщена в невідоме місце до атаки США.

"Я не думаю, що можна з великою впевненістю зробити що-небудь, крім як відкинути їх ядерну програму, можливо, на кілька років, - сказав Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї. - Майже напевно є об’єкти, про які ми не знаємо".

Сенатор від Арізони Марк Келлі, демократ і член сенатського комітету з розвідки, який сказав, що він щодня переглядав розвіддані, висловив ту саму стурбованість. "Зараз я найбільше боюся, що вони приберуть всю цю програму під землю, не фізично під землю, а під радари", - сказав він NBC News. - Там, де ми намагалися це зупинити, є ймовірність, що це може прискорити це".

У відповідь на атаки Ізраїлю парламент Ірану загрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, наріжного каменю міжнародної системи, який набув чинності в 1970 році для запобігання поширенню ядерної зброї, припинивши співпрацю з МАГАТЕ.

"Світ буде у невіданні щодо того, що може робити Іран", - сказав Деріл Кімбол, виконавчий директор групи із захисту прав споживачів Асоціації з контролю над озброєннями.

Агентство Reuters поспілкувалося з чотирма експертами, які переглянули супутникові знімки Maxar Technologies з Фордо, на яких показано шість акуратно розташованих отворів у двох групах на гірському хребті, під яким, як вважають, знаходиться зала з центрифугами.

Генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, сказав, що сім бомбардувальників B-2 скинули 14 GBU-57/B MOP, бомб, призначених для ураження укріплених підземних об'єктів, таких як Фордо.

Кейн сказав, що початкові оцінки показали, що об'єкти зазнали надзвичайно серйозних пошкоджень, але відмовився говорити про те, чи залишилися якісь ядерні об'єкти недоторканими, пише видання.

Евелет сказав, що знімки Фордо від Maxar і коментарі Кейна вказують на те, що B-2 скинули початкову партію з шести MOP на Фордо, а потім "подвійно натиснули" ще шістьма в тих же місцях.

За його словами, ця операція "Опівнічний молот" (Midnight Hammer) також була націлена на головний завод Тегерана зі збагачення урану в Натанзі, і завдала удару по Ісфахану, де розташований найбільший центр ядерних досліджень країни. Поблизу міста є й інші ядерні об’єкти.

Олбрайт зазначив у дописі у X, що супутникові зображення Airbus Defence and Space показали, що американські крилаті ракети Tomahawk серйозно пошкодили урановий завод в Ісфахані і утворили вирву над підземними збагачувальними цехами в Натанзі, як повідомляється, спричинену розривною бомбою Massive Ordnance Penetrator, яка "ймовірно, знищила цех".

Олбрайт поставив під сумнів використання США крилатих ракет в Ісфахані, заявивши, що ця зброя не може пробити комплекс тунелів поблизу головного центру ядерних досліджень, який, як вважають, знаходиться навіть глибше, ніж Фордо. МАГАТЕ заявило, що входи в тунелі "зазнали впливу".

Він зазначив, що нещодавно Іран повідомив МАГАТЕ про плани встановити в Ісфахані новий завод зі збагачення урану.

"Можливо, буде ще від 2000 до 3000 центрифуг, які планується поставити на цей новий збагачувальний завод, - сказав він. - Де вони?"

NYT: високопосадовці США визнають, що не знають про долю запасів урану в Ірані23.06.25, 09:11 • 1534 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Tomahawk (ракета)
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
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