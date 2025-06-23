Спутниковые снимки указывают на серьезные повреждения на иранском ядерном объекте в Фордо, но сомнения остаются - Reuters

Коммерческие спутниковые снимки показывают, что атака США на иранский ядерный объект в Фордо серьезно повредила - и, возможно, уничтожила - глубоко заглубленный объект и центрифуги по обогащению урана, которые там находились, но подтверждения этому нет, заявили эксперты в воскресенье, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Они просто пробились этими бомбами MOP", - сказал Дэвид Олбрайт, бывший ядерный инспектор ООН, возглавляющий Институт науки и международной безопасности, имея в виду бомбы Massive Ordnance Penetrator, которые, по словам США, были сброшены. - Я бы ожидал, что объект, вероятно, "поджарился".

Но подтверждения подземных разрушений не удалось получить, отметил Декер Эвелет, научный сотрудник CNA Corporation, специализирующийся на спутниковых снимках. Зал с сотнями центрифуг "слишком глубоко заглублен, чтобы мы могли оценить уровень повреждений на основе спутниковых снимков", - сказал он.

Для защиты от атак, подобных той, что была проведена американскими войсками рано утром в воскресенье, Иран спрятал большую часть своей ядерной программы в укрепленных местах глубоко под землей, в том числе в склоне горы в Фордо.

Спутниковые снимки показывают шесть отверстий, где бомбы, разрушающие бункеры, похоже, проникли в гору, а затем в землю, которая выглядит, будто на нее оказано воздействие, и покрытую пылью.

Несколько экспертов также предупредили, что Иран, вероятно, вывез запас оружейного высокообогащенного урана из Фордо перед ударом рано утром в воскресенье и может скрывать его и другие ядерные компоненты в местах, неизвестных Израилю, ядерным инспекторам США и ООН.

Они отметили спутниковые снимки от Maxar Technologies, показывающие "необычную активность" в Фордо в четверг и пятницу, с длинной очередью транспортных средств, ожидающих у входа на объект. Высокопоставленный источник в Иране сообщил агентству Reuters в воскресенье, что большая часть 60% высокообогащенного урана, почти пригодного для оружия, была перемещена в неизвестное место до атаки США.

"Я не думаю, что можно с большой уверенностью сделать что-нибудь, кроме как отбросить их ядерную программу, возможно, на несколько лет, - сказал Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее. - Почти наверняка есть объекты, о которых мы не знаем".

Сенатор от Аризоны Марк Келли, демократ и член сенатского комитета по разведке, который сказал, что он ежедневно просматривал разведданные, выразил ту же озабоченность. "Сейчас я больше всего боюсь, что они уберут всю эту программу под землю, не физически под землю, а под радары", - сказал он NBC News. - Там, где мы пытались это остановить, есть вероятность, что это может ускорить это".

В ответ на атаки Израиля парламент Ирана угрожает выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, краеугольного камня международной системы, который вступил в силу в 1970 году для предотвращения распространения ядерного оружия, прекратив сотрудничество с МАГАТЭ.

"Мир будет в неведении относительно того, что может делать Иран", - сказал Дэрил Кимбол, исполнительный директор группы по защите прав потребителей Ассоциации по контролю над вооружениями.

Агентство Reuters пообщалось с четырьмя экспертами, которые пересмотрели спутниковые снимки Maxar Technologies из Фордо, на которых показано шесть аккуратно расположенных отверстий в двух группах на горном хребте, под которым, как считается, находится зал с центрифугами.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, сказал, что семь бомбардировщиков B-2 сбросили 14 GBU-57/B MOP, бомб, предназначенных для поражения укрепленных подземных объектов, таких как Фордо.

Кейн сказал, что первоначальные оценки показали, что объекты получили чрезвычайно серьезные повреждения, но отказался говорить о том, остались ли какие-либо ядерные объекты нетронутыми, пишет издание.

Эвелет сказал, что снимки Фордо от Maxar и комментарии Кейна указывают на то, что B-2 сбросили первоначальную партию из шести MOP на Фордо, а затем "двойным нажатием" еще шесть в тех же местах.

По его словам, эта операция "Полночный молот" (Midnight Hammer) также была нацелена на главный завод Тегерана по обогащению урана в Натанзе, и нанесла удар по Исфахану, где расположен крупнейший центр ядерных исследований страны. Вблизи города есть и другие ядерные объекты.

Олбрайт отметил в сообщении в X, что спутниковые изображения Airbus Defence and Space показали, что американские крылатые ракеты Tomahawk серьезно повредили урановый завод в Исфахане и образовали воронку над подземными обогатительными цехами в Натанзе, как сообщается, вызванную разрывной бомбой Massive Ordnance Penetrator, которая "вероятно, уничтожила цех".

Олбрайт поставил под сомнение использование США крылатых ракет в Исфахане, заявив, что это оружие не может пробить комплекс туннелей вблизи главного центра ядерных исследований, который, как считается, находится даже глубже, чем Фордо. МАГАТЭ заявило, что входы в туннели "пострадали".

Он отметил, что недавно Иран сообщил МАГАТЭ о планах установить в Исфахане новый завод по обогащению урана.

"Возможно, будет еще от 2000 до 3000 центрифуг, которые планируется поставить на этот новый обогатительный завод, - сказал он. - Где они?"

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