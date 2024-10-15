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MIM-104 Patriot

В британській розвідці розповіли про черговий провал у розробці російської зброї

Київ • УНН

 • 13853 перегляди

Міноборони Великої Британії повідомляє, що росія збила свій БПЛА С-70 "Охотник" над лінією фронту 5 жовтня. Ймовірно, росія втратила контроль над апаратом і вирішила знищити його, щоб уникнути захоплення противником.

В британській розвідці розповіли про черговий провал у розробці російської зброї

російські війська збили свій безпілотник С-70 "Охотник" над лінією фронту 5 жовтня. Армія рф втратила над ним контроль і вирішила знищити його, щоб уникнути захоплення ЗСУ, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.

Деталі

Як йдеться у звіті,  5 жовтня росія збила свій власний  безпілотний літальний апарат С-70 "Охотник", коли він пролітав на захід над лінією фронту. 

За даними британської розвідки, ймовірно, росія втратила контроль над БПЛА  і вирішила знищити літак, щоб уникнути його потрапляння до рук противника.

С-70  розроблявся компанією "Сухой" щонайменше десять років, а його випробування проводилися на російській авіабазі в Ахтубинську. 

Ймовірно, росія чекала до останнього моменту, перш ніж прийняти рішення про застосування БПЛА  (для збиття. – ред.), вичерпавши всі спроби повернути його під контроль. Це ще один дорогий і ганебний провал у розробці російської зброї, який майже напевно призведе до затримки програми С-70

- вважають у британській розвідці. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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