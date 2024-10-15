В британській розвідці розповіли про черговий провал у розробці російської зброї

російські війська збили свій безпілотник С-70 "Охотник" над лінією фронту 5 жовтня. Армія рф втратила над ним контроль і вирішила знищити його, щоб уникнути захоплення ЗСУ, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.

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Як йдеться у звіті, 5 жовтня росія збила свій власний безпілотний літальний апарат С-70 "Охотник", коли він пролітав на захід над лінією фронту.

За даними британської розвідки, ймовірно, росія втратила контроль над БПЛА і вирішила знищити літак, щоб уникнути його потрапляння до рук противника.

С-70 розроблявся компанією "Сухой" щонайменше десять років, а його випробування проводилися на російській авіабазі в Ахтубинську.

Ймовірно, росія чекала до останнього моменту, перш ніж прийняти рішення про застосування БПЛА (для збиття. – ред.), вичерпавши всі спроби повернути його під контроль. Це ще один дорогий і ганебний провал у розробці російської зброї, який майже напевно призведе до затримки програми С-70