В британской разведке рассказали об очередном провале в разработке российского оружия

российские войска сбили свой беспилотник С-70 «Охотник» над линией фронта 5 октября. Армия рф потеряла над ним контроль и решила уничтожить его, чтобы избежать захвата ВСУ, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Как говорится в отчете, 5 октября россия сбила свой собственный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник», когда он пролетал на запад над линией фронта.

По данным британской разведки, вероятно, россия потеряла контроль над БПЛА и решила уничтожить самолет, чтобы избежать его попадания в руки противника.

С-70 разрабатывался компанией «Сухой» по меньшей мере десять лет, а его испытания проводились на российской авиабазе в Ахтубинске.

Вероятно, россия ждала до последнего момента, прежде чем принять решение о применении БПЛА (для сбития. - ред.), исчерпав все попытки вернуть его под контроль. Это еще один дорогостоящий и позорный провал в разработке российского оружия, который почти наверняка приведет к задержке программы С-70