рф наращивает производство планирующих бомб: что известно

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11 октября 2024, 12:53  •  4077 просмотра

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Россия нарастила производство планирующих бомб УМПБ Д-30СН до 600 единиц в месяц. Эти боеприпасы весом 250 кг могут запускаться с расстояния 90 км и использоваться различными типами самолетов.

россия почти в четыре раза увеличила объемы производства планирующих бомб УМПБ Д-30СН, которые может запускать по Украине с расстояния 90 километров. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Издание подчеркивает, что прошлой зимой враг произвел 110 единиц этих боеприпасов. Весной темпы производства увеличились до 161 единицы в месяц и к концу лета вышли на показатель 600 единиц.

Также Defence Express напоминает, что УМПБ Д-30СН является новосозданным боеприпасом ориентировочным весом около 250 килограммов. По сравнению с бомбами с комплектами УМПК, эти боеприпасы враг может сбрасывать ее с более отдаленных рубежей, или для поражения более отдаленных целей.

Некоторые источниках, как пишет издание, отмечают, что авиационная версия УМПБ Д-30СН имеет реактивный двигатель или ракетный ускоритель. Носителями УМПБ Д-30СН являются не только фронтовые бомбардировщики Су-34, хотя сбрасывать их могут и Су-30 или Су-35, но и российский тяжелый реактивный БПЛА С-70 «Охотник».

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз объяснили, почему враг стал чаще применять против Украины управляемые авиационные бомбы.

Ракеты и «шахеды» - это относительно лимитированное и более материально затратное для врага оружие. Его запасы они системно пытаются пополнять различными путями, однако в целом речь идет о производстве с нуля. В то же время у россиян на складах накопились десятки тысяч авиационных бомб, которыми можно снаряжать самолеты прифронтовой авиации

- отметили эксперты.

Они уточнили, что современные управляемые авиационные бомбы дороги в производстве и применении, поэтому россияне минимально модернизируют и используют обычные авиационные бомбы.

На имеющиеся на складах бомбы крепятся так называемые УМПК - это универсальный модуль планирования и коррекции. Из исследуемых по частям и обломками конструкций, а также иллюстративных материалов в сети, можно сделать выводы, что технология довольно проста - бомба фиксируется в нескольких точках к модулю, подвешивается под самолет, который сбрасывает ее в полете, такой планирующий боеприпас с модулем управления УПМК летит за 40-60 километров и поражает объекты. Традиционно в данном типе оружия, как и во всех других видах российских средств поражения, используется иностранная микроэлектроника

- объяснили специалисты КНИИСЭ.
Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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