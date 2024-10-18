Украина в этом году увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 10 раз - Минцифры

Украина в 10 раз увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, пишет УНН.

Детали

Минцифры провело исследование сферы производства дронов вместе с Киевской школой экономики (KSE) и кластером Brave1.

В 10+ раз увеличились производственные мощности украинской дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023, - говорится в сообщении.

По данным Минцифры, производственные мощности выросли с 300 тысяч дронов в 2023 году до 4 миллионов в 2024 году.

В ведомстве отметили, что после запуска массового производства акцент перешел на повышение эффективности и внедрение новейших технологий. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы конкуренция будет способствовать объединению производителей.

В Минцифры также сообщили, что наблюдается значительный прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов, а также в развитии систем радиоэлектронной борьбы. Среди основных тенденций - использование технологий компьютерного зрения, «роевых» систем, инноваций в навигации и связи.

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