Украина в этом году увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 10 раз - Минцифры
Киев • УНН
Минцифры сообщает о росте производственных мощностей дроновой индустрии Украины с 300 тыс. до 4 млн единиц. Наблюдается прогресс в создании различных типов дронов и развитии систем радиоэлектронной борьбы.
Украина в 10 раз увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, пишет УНН.
Детали
Минцифры провело исследование сферы производства дронов вместе с Киевской школой экономики (KSE) и кластером Brave1.
В 10+ раз увеличились производственные мощности украинской дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023,
По данным Минцифры, производственные мощности выросли с 300 тысяч дронов в 2023 году до 4 миллионов в 2024 году.
В ведомстве отметили, что после запуска массового производства акцент перешел на повышение эффективности и внедрение новейших технологий. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы конкуренция будет способствовать объединению производителей.
В Минцифры также сообщили, что наблюдается значительный прогресс в создании воздушных, морских и наземных дронов, а также в развитии систем радиоэлектронной борьбы. Среди основных тенденций - использование технологий компьютерного зрения, «роевых» систем, инноваций в навигации и связи.
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