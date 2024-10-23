Rheinmetall у Британії вироблятиме стволи для танків і гармат в межах нової оборонної угоди
Київ • УНН
Німецький виробник Rheinmetall побудує завод у Британії для виробництва стволів артилерії та танків з 2027 року. Це частина нової оборонної угоди між Німеччиною та Британією для посилення військового співробітництва.
Німецький виробник зброї Rheinmetall вироблятиме стволи для зброї у Великій Британії в рамках нової масштабної оборонної угоди між Берліном і Лондоном, спрямованої на поглиблення військового співробітництва та посилення підтримки України. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Зазначається, що новий завод стане частиною глобальних зусиль для збільшення виробництва артилерії та боєприпасів після того, як повномасштабне вторгнення володимира путіна виснажило запаси і продемонструвало слабкі сторони ланцюгів постачання.
Завод, місце розташування якого ще не визначено, почне виробляти стволи для артилерійських гармат і основних бойових танків з 2027 року. Це будуть стволи для калібрів 120 мм і 155 мм гаубиць, а також для британських танків Challenger 3. Це означає, що виробництво артилерійських стволів у Великій Британії буде відновлено вперше за останнє десятиліття, а сталь для них виготовлятиме компанія Sheffield Forgemasters.
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Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що інвестиції компанії у Велику Британію забезпечать її лідерські позиції у розвитку та виробництві оборонних технологій, які сприяють як національній, так і глобальній безпеці.
Німеччина, найбільший оборонний підрядник у Європі, також розглядає у майбутньому можливість виробництва вибухових речовин для боєприпасів у Британії. Завод стане частиною зусиль з інтенсифікації британсько-німецької оборонної співпраці в рамках ширшої угоди, яку підпишуть міністр оборони Британії Джон Хілі та його німецький колега Борис Пісторіус.
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