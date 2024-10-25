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Rheinmetall передасть Україні нову партію БМП Marder: що відомо про поставку

Київ • УНН

 • 24218 перегляди

Німецький виробник Rheinmetall поставить ЗСУ ще 20 БМП Marder до кінця третього кварталу 2024 року. Загальна кількість переданої техніки досягне 200 одиниць, включаючи модернізовані Marder 1A3 з лазерними далекомірами.

Rheinmetall передасть Україні нову партію БМП Marder: що відомо про поставку

Німецький виробник Rheinmetall передав Збройним Силам України ще 20 бойових машин піхоти Marder. Поставки відбудуться наприкінці третього кварталу 2024 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу компанії.

Таким чином, загальна кількість бойових машин поставлених в Україну становитиме близько 200 одиниць, причому тризначна кількість із них - це машини піхоти Marder 1A3. Крім того, в рамках кільцевого обміну Rheinmetall поставив двозначну кількість бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard.

Останнє замовлення на поставку 20 танків Marder, що фінансується урядом Німеччини, оцінюється  двозначним числом мільйонів євро. Його було замовлено ще в березні 2024 року.

Доповнення 

Танк Marder версії 1A3, який Rheinmetall поставляє в Україну, оснащений додатковими лазерними далекомірами для ефективного і точного ураження цілей. 

Marder - одна з найбільш перевірених систем озброєння у світі. Вона була розроблена для збройних сил Німеччини і досі частково використовується там. За минулі роки її було кілька разів модернізовано та вдосконалено.

Rheinmetall у Британії вироблятиме стволи для танків і гармат в межах нової оборонної угоди23.10.24, 04:38 • 20148 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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