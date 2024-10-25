Rheinmetall передаст Украине новую партию БМП Marder: что известно о поставке
Киев • УНН
Немецкий производитель Rheinmetall поставит ВСУ еще 20 БМП Marder до конца третьего квартала 2024 года. Общее количество переданной техники достигнет 200 единиц, включая модернизированные Marder 1A3 с лазерными дальномерами.
Немецкий производитель Rheinmetall передал Вооруженным Силам Украины еще 20 боевых машин пехоты Marder. Поставки состоятся в конце третьего квартала 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
Таким образом, общее количество боевых машин поставленных в Украину составит около 200 единиц, причем трехзначное количество из них - это машины пехоты Marder 1A3. Кроме того, в рамках кольцевого обмена Rheinmetall поставил двузначное количество боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard.
Последний заказ на поставку 20 танков Marder, финансируемый правительством Германии, оценивается двузначным числом миллионов евро. Он был заказан еще в марте 2024 года.
Дополнение
Танк Marder версии 1A3, который Rheinmetall поставляет в Украину, оснащен дополнительными лазерными дальномерами для эффективного и точного поражения целей.
Marder - одна из самых проверенных систем вооружения в мире. Она была разработана для вооруженных сил Германии и до сих пор частично используется там. За прошедшие годы она была несколько раз модернизирована и усовершенствована.
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