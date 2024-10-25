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Rheinmetall передаст Украине новую партию БМП Marder: что известно о поставке

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Немецкий производитель Rheinmetall поставит ВСУ еще 20 БМП Marder до конца третьего квартала 2024 года. Общее количество переданной техники достигнет 200 единиц, включая модернизированные Marder 1A3 с лазерными дальномерами.

Немецкий производитель Rheinmetall передал Вооруженным Силам Украины еще 20 боевых машин пехоты Marder. Поставки состоятся в конце третьего квартала 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом, общее количество боевых машин поставленных в Украину составит около 200 единиц, причем трехзначное количество из них - это машины пехоты Marder 1A3. Кроме того, в рамках кольцевого обмена Rheinmetall поставил двузначное количество боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard.

Последний заказ на поставку 20 танков Marder, финансируемый правительством Германии, оценивается  двузначным числом миллионов евро. Он был заказан еще в марте 2024 года.

Дополнение 

Танк Marder версии 1A3, который Rheinmetall поставляет в Украину, оснащен дополнительными лазерными дальномерами для эффективного и точного поражения целей. 

Marder - одна из самых проверенных систем вооружения в мире. Она была разработана для вооруженных сил Германии и до сих пор частично используется там. За прошедшие годы она была несколько раз модернизирована и усовершенствована.

Rheinmetall в Британии будет производить стволы для танков и пушек в рамках нового оборонного соглашения23 октября 2024, 01:38 • 19029 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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