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Rheinmetall оголосив про створення спільного з Україною, підприємства у сфері ППО

Rheinmetall оголосив про створення спільного з Україною, підприємства у сфері ППО

Київ • УНН

 • 21450 перегляди

Rheinmetall планує створити спільне підприємство в Україні у сфері систем протиповітряної оборони протягом декількох років, хоча до початку виробництва може пройти 1-2 роки.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує упродовж декількох років створити в Україні ще одне підприємство, яке вироблятиме системи ППО. Про це заявив його гендиректор Армін Паппергер на щорічних загальних зборах. Пише УНН із посиланням на німецький інформаційний портал German Aid to Ukraine (GAU).

Деталі

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер оголосив на щорічних загальних зборах про плани створення спільного з Україною підприємства у сфері протиповітряної оборони.

Зазначається, що до повноцінного запуску ще пройде певний час:

Примітка щодо запланованого спільного підприємства: однак, імовірно, мине щонайменше рік-два, перш ніж розпочнеться виробництво, і всі попередні кроки, такі як підписання меморандуму про взаєморозуміння та створення спільного підприємства, будуть зроблені. Більше подробиць не повідомляється. 

– інформує GAU.

Водночас стало відомо, що 40 БМП Marder 1A3 будуть поставлені в Україну з травня до вересня 2024 року.

Нагадаємо

У 2024 році Україна отримає партію артилерійських боєприпасів з дальністю стрільби до 100 кілометрів від німецької збройової компанії Rheinmetall.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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