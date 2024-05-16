Rheinmetall объявил о создании совместного с Украиной, предприятия в сфере ПВО
Киев • УНН
Rheinmetall планирует создать совместное предприятие в Украине в сфере систем противовоздушной обороны в течение нескольких лет, хотя до начала производства может пройти 1-2 года.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует в течение нескольких лет создать в Украине еще одно предприятие, которое будет производить системы ПВО. Об этом заявил его гендиректор Армин Паппергер на ежегодном общем собрании. Пишет УНН со ссылкой на немецкий информационный портал German Aid to Ukraine (GAU).
Детали
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер объявил на ежегодном общем собрании о планах создания совместного с Украиной предприятия в сфере противовоздушной обороны.
Отмечается, что до полноценного запуска еще пройдет определенное время:
Примечание относительно запланированного совместного предприятия: однако, вероятно, пройдет по меньшей мере год-два, прежде чем начнется производство, и все предварительные шаги, такие как подписание меморандума о взаимопонимании и создание совместного предприятия, будут сделаны. Больше подробностей не сообщается.
В то же время стало известно, что 40 БМП Marder 1A3 будут поставлены в Украину с мая по сентябрь 2024 года.
Напомним,
В 2024 году Украина получит партию артиллерийских боеприпасов с дальностью стрельбы до 100 километров от немецкой оружейной компании Rheinmetall.
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