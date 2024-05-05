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Україна отримає далекобійні артилерійські снаряди від Rheinmetall у 2024 році

Україна отримає далекобійні артилерійські снаряди від Rheinmetall у 2024 році

Київ • УНН

 • 30044 перегляди

У 2024 році Україна отримає партію артилерійських боєприпасів з дальністю стрільби до 100 кілометрів від німецької збройової компанії Rheinmetall.

Україна отримає значну партію артилерійських боєприпасів від німецького збройного концерну Rheinmetall у 2024 році. Про це повідомляє Handelsblatt, передає УНН.

Деталі

На заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, генеральний директор німецької збройної компанії Rheinmetall Армін Паппергер оголосив, що Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю до 100 кілометрів.

Також Паппергер підкреслив, що Rheinmetall переключає свою увагу з виробництва танків на артилерійські боєприпаси, оскільки попит на танки невеликий.

Крім того, Паппергер вважає, що західний світ не готовий до повномасштабної війни і відзначив зменшення потужностей з виробництва артилерійських боєприпасів в Європі та США.

Додамо

Зазначено, що до початку російського вторгнення в Україну компанія Rheinmetall виробляла близько 70 000 снарядів на рік, але цього року планується поставити 700 000, удесятеро більше.

Rheinmetall передасть Україні 20 бойових машин Marder09.04.24, 13:52 • 22312 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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