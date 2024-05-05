Украина получит дальнобойные артиллерийские снаряды от Rheinmetall в 2024 году

Украина получит значительную партию артиллерийских боеприпасов от немецкого оружейного концерна Rheinmetall в 2024 году. Об этом сообщает Handelsblatt, передает УНН.

Детали

На мероприятии, организованном Ассоциацией деловых журналистов в Дюссельдорфском промышленном клубе, генеральный директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер объявил, что Украина получит прототипы артиллерийских снарядов дальностью до 100 километров.

Также Паппергер подчеркнул, что Rheinmetall переключает свое внимание с производства танков на артиллерийские боеприпасы, поскольку спрос на танки небольшой.

Кроме того, Паппергер считает, что западный мир не готов к полномасштабной войне и отметил уменьшение мощностей по производству артиллерийских боеприпасов в Европе и США.

Добавим

Указано, что до начала российского вторжения в Украину компания Rheinmetall производила около 70 000 снарядов в год, но в этом году планируется поставить 700 000, в десять раз больше.

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