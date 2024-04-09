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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
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8 апреля 2024, 11:35  •  126381 просмотра

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206290 просмотра

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5 апреля 2024, 11:13  •  193308 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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2 апреля 2024, 04:45  •  465054 просмотра

Rheinmetall передаст Украине 20 боевых машин Marder

Компания Rheinmetall получила заказ от немецкого правительства на поставку 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder в Украину.

Война •   •  11380 просмотра
Rheinmetall передаст Украине 20 боевых машин Marder

Количество объектов в космосе уже зашкаливает, некоторые из них мешают астрономии изучать дальний космос - директор Главной астрономической обсерватории

Ситуация околоземного космоса находится в катастрофе из-за значительного количества космического мусора. Кое-где это мешает астрономии изучать глубокий космос, а спутники вроде устройств Илона Маска вообще препятствуют наземным и космическим телескопам.

Новости Мира •   •  10493 просмотра
Количество объектов в космосе уже зашкаливает, некоторые из них мешают астрономии изучать дальний космос - директор Главной астрономической обсерватории

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: подозреваемый не признает вины

Правоохранитель, которого подозревают в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, был пьян. Он не признает себя виновным, в то время как против него свидетельствуют семь свидетелей.

Киев •   •  11444 просмотра
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: подозреваемый не признает вины

На Харьковщине обесточены 300 тыс. потребителей, проблемы с газоснабжением есть в 5 областях - Минэнерго

Из-за боевых действий и повреждения электросетей и оборудования около 300 000 потребителей в Харьковской области остаются без электроэнергии. Почти 400 потребителей в 5 районах отключены от газоснабжения.

Общество •   •  12179 просмотра
На Харьковщине обесточены 300 тыс. потребителей, проблемы с газоснабжением есть в 5 областях - Минэнерго

В МАГАТЭ зафиксировали еще один обстрел территории оккупированной ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали очередной удар беспилотника по оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, но на этот раз он не представлял угрозы для ядерного объекта.

Война •   •  12375 просмотра
В МАГАТЭ зафиксировали еще один обстрел территории оккупированной ЗАЭС

Как получить максимум пользы от свежего имбиря - дали несколько советов

Свежий корень имбиря придает блюдам пряный, сладкий, перечный и цитрусовый вкус.

Здоровье •   •  11588 просмотра
Как получить максимум пользы от свежего имбиря - дали несколько советов

Британская разведка: рф теряет мощные ракеты из-за неисправностей в их производстве

россия теряет мощные ракеты AS-23a KODIAK из-за сбоев в их производстве, вероятно, вызванных санкциями и поспешным изготовлением для удовлетворения потребностей войны против Украины.

Война •   •  13671 просмотра
Британская разведка: рф теряет мощные ракеты из-за неисправностей в их производстве

Турция ограничивает экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе

Турция объявила об ограничении экспорта стали, железа, алюминия и другой продукции в Израиль до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе.

Экономика •   •  16222 просмотра
Турция ограничивает экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе

Глава МИД Китая встретился с Лавровым: обсудили усиление сотрудничества КНР и россии

Министры иностранных дел россии и Китая провели встречу в Пекине, где обсудили дальнейшее углубление сотрудничества двух стран и развитие китайско-российских отношений.

Новости Мира •   •  12850 просмотра
Глава МИД Китая встретился с Лавровым: обсудили усиление сотрудничества КНР и россии

В российском саратове уже не впервые подожгли музей "сво"

В российском саратове второй раз за четыре месяца подожгли музей "сво", неизвестный мужчина разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью.

Новости Мира •   •  12046 просмотра
В российском саратове уже не впервые подожгли музей "сво"