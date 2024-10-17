Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що в пакеті
Київ • УНН
Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії військової техніки. Пакет включає танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубиці Panzerhaubitze 2000, системи ППО IRIS-T та інше обладнання.
Уряд Німеччини заявив про передачу чергової партії військової допомоги Україні. У пакеті - танки, БМП, гаубиці і не тільки, передає УНН.
Деталі
За даними уряду Німеччини, Україна отримала 8 танків Leopard 1A5, 20 БМП Marder, 6 гаубиць Panzerhaubitze 2000, мостоукладальник BEAVER, 4 машини із захистом від мін і засідок та 2 броньовані інженерні машини WISENT 1.
Крім того, системи ППО IRIS-T, ракети, розвідувальні безпілотники, патрони, джгути та багато іншого.
Додамо
З початку російського збройного нападу на Україну 24 лютого 2022 року Німеччина поставила матеріальних засобів із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно 5,2 мільярда євро. Також понад 10 тисяч українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять приблизно 282 мільйони євро, додали в уряді Німеччини.