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Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО Cerber

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Бельгія надасть Україні пакет військової допомоги на 1 млрд євро у 2025 році, який включає 20 систем ППО Cerber та інше обладнання. Значна частина коштів повернеться в економіку Бельгії.

Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО Cerber

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен розповів деталі військового пакету допомоги Україні на 1 млрд євро у 2025 році. Зокрема, анонсував передачу Україні 20 систем ППО Cerber. Про це інформує бельгійське видання TIJD, передає УНН.

Деталі

За словами Тео Франкена, ця допомога здебільшого бельгійського виробництва.

Важливо, що значна частина цієї допомоги - на загальну суму 645 млн євро - реалізується через бельгійські компанії. Це виробництво нашої власної промисловості призводить до того, що значна частина коштів повертається в нашу економіку і підтримує зайнятість в нашому оборонному секторі 

- сказав очільник оборонного відомства Бельгії.

Зазначається, що до пакету допомоги увійде:

  • Близько 100 броньованих карет швидкої допомоги та транспортних автомобілів Unimog;
    • 5 безпілотних морських суден;
      • безпілотники, шоломи, медичне обладнання;
        • портативні системи виявлення безпілотників, окуляри нічного бачення;
          • захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз;
            • понад 16 000 одиниць зброї та гармат;
              • 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber;
                • 1 бойовий танк Leopard з модернізованою гарматною баштою для випробувань.

                  Міністр повідомив, що у довгостроковій перспективі Бельгія інвестує в підготовку українських техніків для технічного обслуговування в рамках коаліції F-16 у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю.

                  Крім того, Бельгія також підтримує запуск виробничих потужностей з виробництва 70-мм ракет в Україні у співпраці з місцевими компаніями. Також надається програмне забезпечення.

                  "Наша армія також допомагає навчати і тренувати українських військовослужбовців, як у самій Бельгії, так і в європейському та натовському контексті. Бельгія готуватиме українських пілотів F-16, готуватиме екіпажі для майбутніх мисливців за мінами та проводитиме тренінги зі знешкодження вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

                  Нагадаємо

                  Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна передасть Україні в цьому році 2 літаки F-16, які будуть використані як запчастини, а також ще два літаки у наступному році. 

                  Українські союзники обговорюють можливість передачі додаткових систем ППО Patriot до червня - Reuters05.05.25, 14:39 • 7017 переглядiв

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