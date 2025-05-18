Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber

Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал детали военного пакета помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. В частности, анонсировал передачу Украине 20 систем ПВО Cerber. Об этом информирует бельгийское издание TIJD, передает УНН.

Детали

По словам Тео Франкена, эта помощь в основном бельгийского производства.

Важно, что значительная часть этой помощи - на общую сумму 645 млн евро - реализуется через бельгийские компании. Это производство нашей собственной промышленности приводит к тому, что значительная часть средств возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе - сказал глава оборонного ведомства Бельгии.

Отмечается, что в пакет помощи войдет:

Около 100 бронированных карет скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog;

5 беспилотных морских судов;

беспилотники, шлемы, медицинское оборудование;

портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения;

защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;

более 16 000 единиц оружия и пушек;

20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber;

1 боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для испытаний.

Министр сообщил, что в долгосрочной перспективе Бельгия инвестирует в подготовку украинских техников для технического обслуживания в рамках коалиции F-16 в сотрудничестве с бельгийской оборонной промышленностью.

Кроме того, Бельгия также поддерживает запуск производственных мощностей по производству 70-мм ракет в Украине в сотрудничестве с местными компаниями. Также предоставляется программное обеспечение.

"Наша армия также помогает обучать и тренировать украинских военнослужащих, как в самой Бельгии, так и в европейском и натовском контексте. Бельгия будет готовить украинских пилотов F-16, готовить экипажи для будущих охотников за минами и проводить тренинги по обезвреживанию взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна передаст Украине в этом году 2 самолета F-16, которые будут использованы как запчасти, а также еще два самолета в следующем году.

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