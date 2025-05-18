Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber
Киев • УНН
Бельгия предоставит Украине пакет военной помощи на 1 млрд евро в 2025 году, который включает 20 систем ПВО Cerber и другое оборудование. Значительная часть средств вернется в экономику Бельгии.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал детали военного пакета помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. В частности, анонсировал передачу Украине 20 систем ПВО Cerber. Об этом информирует бельгийское издание TIJD, передает УНН.
Детали
По словам Тео Франкена, эта помощь в основном бельгийского производства.
Важно, что значительная часть этой помощи - на общую сумму 645 млн евро - реализуется через бельгийские компании. Это производство нашей собственной промышленности приводит к тому, что значительная часть средств возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе
Отмечается, что в пакет помощи войдет:
- Около 100 бронированных карет скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog;
- 5 беспилотных морских судов;
- беспилотники, шлемы, медицинское оборудование;
- портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения;
- защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;
- более 16 000 единиц оружия и пушек;
- 20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber;
- 1 боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для испытаний.
Министр сообщил, что в долгосрочной перспективе Бельгия инвестирует в подготовку украинских техников для технического обслуживания в рамках коалиции F-16 в сотрудничестве с бельгийской оборонной промышленностью.
Кроме того, Бельгия также поддерживает запуск производственных мощностей по производству 70-мм ракет в Украине в сотрудничестве с местными компаниями. Также предоставляется программное обеспечение.
"Наша армия также помогает обучать и тренировать украинских военнослужащих, как в самой Бельгии, так и в европейском и натовском контексте. Бельгия будет готовить украинских пилотов F-16, готовить экипажи для будущих охотников за минами и проводить тренинги по обезвреживанию взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Напомним
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна передаст Украине в этом году 2 самолета F-16, которые будут использованы как запчасти, а также еще два самолета в следующем году.
Украинские союзники обсуждают возможность передачи дополнительных систем ПВО Patriot к июню - Reuters05.05.25, 14:39 • 7017 просмотров