Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV
17 мая, 13:35 • 103803 просмотра

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 12:09 • 74450 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 11:46 • 52696 просмотра

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

Эксклюзив
17 мая, 06:00 • 62449 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 307688 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:31 • 252976 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 121435 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 118354 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 98934 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 121675 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+10°
2.5м/с
91%
744мм
Популярные новости

"Есть только один реальный показатель": Сыбига сказал, что именно будет свидетельствовать о готовности россии прекратить войну

17 мая, 14:19 • 9904 просмотра

Убил сосед по дому? В россии погиб разработчик ракет "искандер"

17 мая, 14:41 • 10526 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 54168 просмотра

В Германии пилот потерял сознание, Airbus A321 на 10 минут потерял управление

17 мая, 15:47 • 12184 просмотра

Комбат 47-й бригады “Магура” подал рапорт об увольнении

19:55 • 10662 просмотра
публикации

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 103803 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 307687 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 252976 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 372076 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 360311 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Дональд Трамп

Марк Карни

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Европа

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 54170 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 74449 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 51151 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 55608 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 66464 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Леопард 2

F-16 Fighting Falcon

Гаубица M109

MGM-140 ATACMS

Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Бельгия предоставит Украине пакет военной помощи на 1 млрд евро в 2025 году, который включает 20 систем ПВО Cerber и другое оборудование. Значительная часть средств вернется в экономику Бельгии.

Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber

Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал детали военного пакета помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. В частности, анонсировал передачу Украине 20 систем ПВО Cerber. Об этом информирует бельгийское издание TIJD, передает УНН.

Детали

По словам Тео Франкена, эта помощь в основном бельгийского производства.

Важно, что значительная часть этой помощи - на общую сумму 645 млн евро - реализуется через бельгийские компании. Это производство нашей собственной промышленности приводит к тому, что значительная часть средств возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе 

- сказал глава оборонного ведомства Бельгии.

Отмечается, что в пакет помощи войдет:

  • Около 100 бронированных карет скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog;
    • 5 беспилотных морских судов;
      • беспилотники, шлемы, медицинское оборудование;
        • портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения;
          • защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;
            • более 16 000 единиц оружия и пушек;
              • 20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber;
                • 1 боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для испытаний.

                  Министр сообщил, что в долгосрочной перспективе Бельгия инвестирует в подготовку украинских техников для технического обслуживания в рамках коалиции F-16 в сотрудничестве с бельгийской оборонной промышленностью.

                  Кроме того, Бельгия также поддерживает запуск производственных мощностей по производству 70-мм ракет в Украине в сотрудничестве с местными компаниями. Также предоставляется программное обеспечение.

                  "Наша армия также помогает обучать и тренировать украинских военнослужащих, как в самой Бельгии, так и в европейском и натовском контексте. Бельгия будет готовить украинских пилотов F-16, готовить экипажи для будущих охотников за минами и проводить тренинги по обезвреживанию взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

                  Напомним

                  Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна передаст Украине в этом году 2 самолета F-16, которые будут использованы как запчасти, а также еще два самолета в следующем году. 

                  Украинские союзники обсуждают возможность передачи дополнительных систем ПВО Patriot к июню - Reuters05.05.25, 14:39 • 7017 просмотров

                  Вита Зеленецкая

                  Вита Зеленецкая

                  Войнаполитика
                  Барт Де Вевер
                  NATO
                  MIM-104 Patriot
                  Леопард 2
                  Бельгия
                  Украина
                  F-16 Fighting Falcon
                  Brent
                  $65.23
                  Bitcoin
                  $103,035.60
                  S&P 500
                  $5,949.56
                  Tesla
                  $347.66
                  Газ TTF
                  $35.16
                  Золото
                  $3,194.50
                  Ethereum
                  $2,460.36