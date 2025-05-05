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Украинские союзники обсуждают возможность передачи дополнительных систем ПВО Patriot к июню - Reuters

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

Союзники Украины обсуждают передачу дополнительных систем ПВО Patriot к июню. Среди потенциальных поставщиков - США и Греция, стремятся достичь соглашения до саммита НАТО.

Украинские союзники обсуждают возможность передачи дополнительных систем ПВО Patriot к июню - Reuters

Союзники Украины ведут переговоры о поставке дополнительных систем ПВО Patriot в Киев и стремятся достичь соглашения до саммита НАТО, который состоится в конце июня. Среди потенциальных поставщиков - США и Греция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Союзники стремятся заключить соглашение об увеличении количества ракет Patriot для Киева до саммита НАТО", - сообщает в понедельник источник, знакомый с этим вопросом.

В то же время, по словам источника, среди потенциальных поставщиков этих систем - США и Греция.

По данным военных аналитиков Ukrainian Defence Express, по состоянию на апрель этого года Украина имела семь полностью боевых систем Patriot. Ссылаясь на американских чиновников, газета "Нью-Йорк Таймс" в воскресенье сообщила, что Вашингтон планирует отправить в Украину систему "Патриот", которая базируется в Израиле, после ее модернизации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США минимум 10 систем ПВО Patriot, а страны Европы могут это профинансировать.

Украина получит один Patriot из Израиля и, возможно, еще один из Германии или Греции - NYT04.05.25, 16:49 • 4800 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
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