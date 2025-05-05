Украинские союзники обсуждают возможность передачи дополнительных систем ПВО Patriot к июню - Reuters

Союзники Украины ведут переговоры о поставке дополнительных систем ПВО Patriot в Киев и стремятся достичь соглашения до саммита НАТО, который состоится в конце июня. Среди потенциальных поставщиков - США и Греция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Союзники стремятся заключить соглашение об увеличении количества ракет Patriot для Киева до саммита НАТО", - сообщает в понедельник источник, знакомый с этим вопросом.

В то же время, по словам источника, среди потенциальных поставщиков этих систем - США и Греция.

По данным военных аналитиков Ukrainian Defence Express, по состоянию на апрель этого года Украина имела семь полностью боевых систем Patriot. Ссылаясь на американских чиновников, газета "Нью-Йорк Таймс" в воскресенье сообщила, что Вашингтон планирует отправить в Украину систему "Патриот", которая базируется в Израиле, после ее модернизации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США минимум 10 систем ПВО Patriot, а страны Европы могут это профинансировать.

Украина получит один Patriot из Израиля и, возможно, еще один из Германии или Греции - NYT