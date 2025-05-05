Українські союзники обговорюють можливість передачі додаткових систем ППО Patriot до червня - Reuters
Київ • УНН
Союзники України обговорюють передачу додаткових систем ППО Patriot до червня. Серед потенційних постачальників - США та Греція, прагнуть досягти угоди до саміту НАТО.
Союзники України ведуть переговори щодо постачання додаткових систем ППО Patriot до Києва та прагнуть досягти угоди до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня. Серед потенційних постачальників - США та Греція. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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"Союзники прагнуть укласти угоду щодо збільшення кількості ракет Patriot для Києва до саміту НАТО", - повідомляє в понеділок джерело, знайоме з цим питанням.
Водночас за словами джерела, серед потенційних постачальників цих систем - США та Греція.
За даними військових аналітиків Ukrainian Defence Express, станом на квітень цього року Україна мала сім повністю бойових систем Patriot. Посилаючись на американських чиновників, газета "Нью-Йорк Таймс" у неділю повідомила, що Вашингтон планує відправити до України систему "Патріот", яка базується в Ізраїлі, після її модернізації.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 систем ППО Patriot, а країни Європи можуть це профінансувати.
Україна отримає один Patriot з Ізраїлю і, можливо, ще один з Німеччини або Греції - NYT04.05.25, 16:49 • 4870 переглядiв