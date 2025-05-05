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Українські союзники обговорюють можливість передачі додаткових систем ППО Patriot до червня - Reuters

Київ • УНН

 • 3102 перегляди

Союзники України обговорюють передачу додаткових систем ППО Patriot до червня. Серед потенційних постачальників - США та Греція, прагнуть досягти угоди до саміту НАТО.

Українські союзники обговорюють можливість передачі додаткових систем ППО Patriot до червня - Reuters

Союзники України ведуть переговори щодо постачання додаткових систем ППО Patriot до Києва та прагнуть досягти угоди до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня. Серед потенційних постачальників - США та Греція. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

"Союзники прагнуть укласти угоду щодо збільшення кількості ракет Patriot для Києва до саміту НАТО", - повідомляє в понеділок джерело, знайоме з цим питанням.

Водночас за словами джерела, серед потенційних постачальників цих систем - США та Греція.

За даними військових аналітиків Ukrainian Defence Express, станом на квітень цього року Україна мала сім повністю бойових систем Patriot. Посилаючись на американських чиновників, газета "Нью-Йорк Таймс" у неділю повідомила, що Вашингтон планує відправити до України систему "Патріот", яка базується в Ізраїлі, після її модернізації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 систем ППО Patriot, а країни Європи можуть це профінансувати.

Україна отримає один Patriot з Ізраїлю і, можливо, ще один з Німеччини або Греції - NYT04.05.25, 16:49 • 4870 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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