ФРГ на пути к «сильнейшей армии»: Бундесвер планирует масштабную закупку танков Leopard 2 и бронемашин GTK Boxer

В контексте войны РФ в Украине и угрозы распространения российской агрессии, в Германии военное руководство страны обсуждает закупку тысячи новых танков. Как можно скорее поставить войскам соответствующую технику очевидно непросто, - танкостроение сложная отрасль, - поэтому процесс рассматривается в проекте на будущие годы. Передает УНН со ссылкой на Reuters, Münchner Merkur, Bloomberg и Bild.

Детали

В Германии руководство страны обсуждает закупку новых танков, несмотря на то что, в текущей войне России в Украине армии активно применяют именно дроны.

Как сообщает Bild и Reuters, закупка предусматривает общую сумму 25 миллиардов евро. По неподтвержденным сообщениям СМИ, это охватит до 1000 новых танков Leopard 2 и до 2500 колесных бронированных машин GTK Boxer.

К 2029 году планируется потратить на оборону до 649 миллиардов евро, чтобы достичь новой пятипроцентной цели НАТО, - пишет Münchner Merkur.

Сообщается, что министр обороны Борис Писториус (СДПГ) хочет заказать сотни колесных бронетехников GTK Boxer для Бундесвера.

Также Bloomberg сообщал, что в ФРГ рассматривается закупка 1000 основных боевых танков Leopard 2 в течение следующих десяти лет.

При этом речь идет о формировании шести бригад в рамках обязательств перед НАТО.

Контекст

Согласно первому правительственному заявлению канцлера Фридриха Мерца:

Бундесвер должен быть преобразован в сильнейшую обычную армию Европы

Для достижения этой цели и для достижения обещанных целей планирования НАТО, правительство Германии, по словам Мерца, "предоставит все финансовые ресурсы".

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Справка

Бронетанковая бригада Бундесвера обычно состоит из одного батальона основных боевых танков, в составе которого около 90 танков Leopard 2, и двух батальонов боевых машин пехоты, в составе которых около 180 боевых машин пехоты, таких как Puma или Marder.

К 2030 году Германии понадобится более 600 новых танков Leopard 2 только для этих семи бригад. Их будет производить мюнхенская оборонная компания KNDS Deutschland - немецкий производитель танков, базирующийся к северо-западу от Мюнхена.

По сообщениям СМИ, дюссельдорфская компания Rheinmetall, в свою очередь, производит другой тип танков. Именно на этот вид техники будут направлены значительные инвестиции.

Планируется выпуск целых 2500 новых колесных бронемашин GTK Boxer. Это прочные и высокомобильные колесные бронемашины для транспортировки пехоты в бою. - информирует Bild.

Напомним

УНН передавал, что в мае Германия подтверждала предоставление Украине нового пакета военной помощи, включающего ракеты к ПВО IRIS-T, боеприпасы для Leopard 2, дроны и бронетехнику.