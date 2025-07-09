ФРГ на пути к «сильнейшей армии»: Бундесвер планирует масштабную закупку танков Leopard 2 и бронемашин GTK Boxer
Киев • УНН
Германия обсуждает закупку до 1000 танков Leopard 2 и 2500 бронемашин GTK Boxer на сумму 25 миллиардов евро. Это часть плана по формированию шести бригад НАТО и превращению Бундесвера в сильнейшую армию Европы.
В контексте войны РФ в Украине и угрозы распространения российской агрессии, в Германии военное руководство страны обсуждает закупку тысячи новых танков. Как можно скорее поставить войскам соответствующую технику очевидно непросто, - танкостроение сложная отрасль, - поэтому процесс рассматривается в проекте на будущие годы. Передает УНН со ссылкой на Reuters, Münchner Merkur, Bloomberg и Bild.
Детали
В Германии руководство страны обсуждает закупку новых танков, несмотря на то что, в текущей войне России в Украине армии активно применяют именно дроны.
Как сообщает Bild и Reuters, закупка предусматривает общую сумму 25 миллиардов евро. По неподтвержденным сообщениям СМИ, это охватит до 1000 новых танков Leopard 2 и до 2500 колесных бронированных машин GTK Boxer.
К 2029 году планируется потратить на оборону до 649 миллиардов евро, чтобы достичь новой пятипроцентной цели НАТО, - пишет Münchner Merkur.
Сообщается, что министр обороны Борис Писториус (СДПГ) хочет заказать сотни колесных бронетехников GTK Boxer для Бундесвера.
Также Bloomberg сообщал, что в ФРГ рассматривается закупка 1000 основных боевых танков Leopard 2 в течение следующих десяти лет.
При этом речь идет о формировании шести бригад в рамках обязательств перед НАТО.
Контекст
Согласно первому правительственному заявлению канцлера Фридриха Мерца:
Бундесвер должен быть преобразован в сильнейшую обычную армию Европы
Для достижения этой цели и для достижения обещанных целей планирования НАТО, правительство Германии, по словам Мерца, "предоставит все финансовые ресурсы".
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Справка
Бронетанковая бригада Бундесвера обычно состоит из одного батальона основных боевых танков, в составе которого около 90 танков Leopard 2, и двух батальонов боевых машин пехоты, в составе которых около 180 боевых машин пехоты, таких как Puma или Marder.
К 2030 году Германии понадобится более 600 новых танков Leopard 2 только для этих семи бригад. Их будет производить мюнхенская оборонная компания KNDS Deutschland - немецкий производитель танков, базирующийся к северо-западу от Мюнхена.
По сообщениям СМИ, дюссельдорфская компания Rheinmetall, в свою очередь, производит другой тип танков. Именно на этот вид техники будут направлены значительные инвестиции.
Планируется выпуск целых 2500 новых колесных бронемашин GTK Boxer. Это прочные и высокомобильные колесные бронемашины для транспортировки пехоты в бою.
Напомним
УНН передавал, что в мае Германия подтверждала предоставление Украине нового пакета военной помощи, включающего ракеты к ПВО IRIS-T, боеприпасы для Leopard 2, дроны и бронетехнику.