Бундесвер готов к отпору, если сдерживание РФ не сработает: в Балтии это знают – Писториус
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности немецких военных защищать восточный фланг НАТО, в частности Литву, от возможного нападения РФ. Германия уже осознала необходимость перевооружения и увеличения оборонных расходов.
Войска из Германии, которые годами имели культуру военной сдержанности, в условиях необходимых действий для защиты границ "готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы", пишет Financial Times, передает УНН.
Детали
Министр обороны Германии Борис Писториус призывает "выполнить" задачи по перевооружению Европы и увеличить производство продукции, необходимой для обороны, - в соответствии со стремительными планами расходов ФРГ.
Известный как прямолинейный собеседник и убежденный сторонник Украины, Писториус стал любимым политиком страны с момента назначения министром обороны. Он единственный член предыдущего кабинета министров во главе с Олафом Шольцем, который остался на посту с момента смены правительства в мае.
Сейчас в Германии необходимость перевооружения осознали, и даже быстрее, чем планировалось, - считает Писториус.
Большинство населения поддерживает увеличение расходов на оборону, а также введение добровольной формы военной службы, которое должно состояться в следующем году
Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных, вы можете делать это только с позиции силы
Глава минобороны Германии подчеркнул важность восточного фланга НАТО. В этом контексте Financial Times пишет, что "символом преданности Германии НАТО" является инаугурация в 2025 году постоянной бригады немецких солдат в Литве.
для охраны балтийского государства – одного из флагманских проектов Писториуса – стала ярким почти через четыре десятилетия после падения железного занавеса.
Сегодня Литва, страны Балтии, Польша – это восточный фланг, и мы должны внести туда свой вклад".
В Бундесвере понимают, что сейчас делать максимум полезного, для того, чтобы защитить восточный фланг Европы.
Учитывая агрессию РФ в Украине, и угрозу возможных новых решений Кремля, глава минобороны утверждает следующее:
Не думайте, что мы слабы или что мы не защитимся. Это актуально и сегодня
Хотя Писториус в своих заявлениях также подчеркивал, что ФРГ поддерживает достижение мира и возможностей поддерживать мирное сосуществование.
Но, войска из Германии, которые годами имели культуру военной сдержанности в ответ на ужасы Второй мировой войны, "будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство-член НАТО".
Если сдерживание не сработает.. Если РФ может напасть..
Я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады там
Они точно знают, в чем заключается их работа, - подытоживает издание свой материал, словами руководителя обороны Германии.
Напомним
Германия обсуждает закупку до 1000 танков Leopard 2 и 2500 бронемашин GTK Boxer на сумму 25 миллиардов евро. Это часть плана по формированию шести бригад НАТО и превращению Бундесвера в сильнейшую армию Европы.