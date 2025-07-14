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Бундесвер готов к отпору, если сдерживание РФ не сработает: в Балтии это знают – Писториус

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности немецких военных защищать восточный фланг НАТО, в частности Литву, от возможного нападения РФ. Германия уже осознала необходимость перевооружения и увеличения оборонных расходов.

Бундесвер готов к отпору, если сдерживание РФ не сработает: в Балтии это знают – Писториус

Войска из Германии, которые годами имели культуру военной сдержанности, в условиях необходимых действий для защиты границ "готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы", пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Министр обороны Германии Борис Писториус призывает "выполнить" задачи по перевооружению Европы и увеличить производство продукции, необходимой для обороны, - в соответствии со стремительными планами расходов ФРГ.

Известный как прямолинейный собеседник и убежденный сторонник Украины, Писториус стал любимым политиком страны с момента назначения министром обороны. Он единственный член предыдущего кабинета министров во главе с Олафом Шольцем, который остался на посту с момента смены правительства в мае.

- пишет FT.

Сейчас в Германии необходимость перевооружения осознали, и даже быстрее, чем планировалось, - считает Писториус.

Большинство населения поддерживает увеличение расходов на оборону, а также введение добровольной формы военной службы, которое должно состояться в следующем году

- считает министр обороны Германии.

Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных, вы можете делать это только с позиции силы

- отметил Писториус.

Глава минобороны Германии подчеркнул важность восточного фланга НАТО. В этом контексте Financial Times пишет, что "символом преданности Германии НАТО" является инаугурация в 2025 году постоянной бригады немецких солдат в Литве.

для охраны балтийского государства – одного из флагманских проектов Писториуса – стала ярким почти через четыре десятилетия после падения железного занавеса.

Сегодня Литва, страны Балтии, Польша – это восточный фланг, и мы должны внести туда свой вклад".

- заявлял Писториус.

В Бундесвере понимают, что сейчас делать максимум полезного, для того, чтобы защитить восточный фланг Европы.

Учитывая агрессию РФ в Украине, и угрозу возможных новых решений Кремля, глава минобороны утверждает следующее:

Не думайте, что мы слабы или что мы не защитимся. Это актуально и сегодня

Хотя Писториус в своих заявлениях также подчеркивал, что ФРГ поддерживает достижение мира и возможностей поддерживать мирное сосуществование.

Но, войска из Германии, которые годами имели культуру военной сдержанности в ответ на ужасы Второй мировой войны, "будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство-член НАТО".

Если сдерживание не сработает.. Если РФ может напасть..

Я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады там

- говорит Борис Писториус.

Они точно знают, в чем заключается их работа, - подытоживает издание свой материал, словами руководителя обороны Германии.

Напомним

Германия обсуждает закупку до 1000 танков Leopard 2 и 2500 бронемашин GTK Boxer на сумму 25 миллиардов евро. Это часть плана по формированию шести бригад НАТО и превращению Бундесвера в сильнейшую армию Европы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Financial Times
НАТО
Леопард 2
Борис Писториус
Литва
Германия
Олаф Шольц
Польша
Tesla
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