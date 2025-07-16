Литва сбила беспилотник, залетевший из беларуси: что известно

Власти Литвы сообщили о сбитии беспилотного летательного аппарата, залетевшего в воздушное пространство страны с территории беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

Как сообщили литовские СМИ, в ночь на 16 июля пограничники услышали характерный звук со стороны белорусской границы. Пограничный патруль Литвы применил оборудование для перехвата дронов – летательный аппарат стал кружить в воздухе, а затем упал на землю.

На поиски отправили группу пограничников, был применен поисковый дрон. Летательный аппарат, залетевший на территорию Литвы, нашли в 4 км от границы.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда дроны пересекали белорусско-литовскую границу. В этом году было зафиксировано 34 случая полета БПЛА с целью контрабанды сигарет – в прошлом году их было 54.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер Сейма Саулюс Сквернялис были доставлены в бомбоубежище из-за полета беспилотного летательного аппарата со стороны Беларуси.

Также УНН сообщал, что Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал Латвию, Литву и Эстонию наладить массовое производство беспилотников после инцидента с полетом дрона в литовском воздушном пространстве.