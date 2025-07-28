Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"

Хакерские группировки Silent Crow и «Белорусские киберпартизаны» атаковали серверы российской авиакомпании «Аэрофлот», в результате чего скопировали и уничтожили их базы данных, включая персональные данные всех пассажиров. Об этом Silent Crow сообщил в Telegram, пишет УНН.

Заявляем об успешном проведении длительной и масштабной операции, в результате которой полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура «Аэрофлот – российские авиалинии»... Персональные данные всех россиян, когда-либо летавших «Аэрофлотом», теперь тоже отправились в путешествие – правда, без багажа и в один конец - говорится в сообщении.

Хакеры утверждают, что им удалось получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов, скомпрометировать все критические корпоративные системы, получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство, а также – скопировать данные с серверов прослушивания, включая аудиозаписи телефонных разговоров и перехваченных коммуникаций, и извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

Объем полученной информации: 12TB баз данных, 8TB файлов с Windows Share, 2TB корпоративной почты. Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, для восстановления понадобятся значительные средства.

Наша операция – это прямое послание... для всех сотрудников репрессивного аппарата: ваша цифровая безопасность ничтожна, и вы сами уже давно под наблюдением. В ближайшее время начнется публикация части полученных данных. Мы не просто уничтожили инфраструктуру – мы оставили след. Слава Украине! Жыве Беларусь - заявили хакеры.

Дополнение

В свою очередь «Аэрофлот» предупредил о сбое в работе информационных систем и возможных задержках или отменах рейсов

В работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой, в связи с чем ожидается «вынужденная корректировка» расписания рейсов — в частности их перенос или отмена, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Причины сбоя не уточняются. Пассажиров просят следить за информацией на сайте аэропорта Шереметьево, табло в аэропорту, а также за объявлениями по громкоговорителям.

Позже появилась информация об отмене более 40 внутренних рейсов.

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