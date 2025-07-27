Дроны атаковали ленинградскую область: в аэропорту пулково задержали рейсы

В воскресенье, 27 июля, ленинградскую область россии атаковали дроны: в аэропорту пулково задержаны десятки рейсов, также сообщается о "частичном снижении сигнала мобильного интернета". Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

По словам губернатора области александра дрозденко, в течение нескольких утренних часов были сбиты беспилотники, обломки которых упали в гатчине, ломоносовском и кингисеппском районах, войсковицком поселении и на территории промзоны в приморске.

Параллельно в сети появилось видео пролетов беспилотников над домами жителей ленинградской области.

Некоторые из них возмущались тем, что БПЛА летают над домами – в то же время, жители Украины живут в такой ситуации почти три года, потому что россия постоянно запускает ракеты и дроны по разным украинским городам и селам.

В аэропорту пулково в районе 7:30 утра было введено ограничение на прием и выпуск самолетов.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на СБУ сообщал, что дальнобойные дроны поразили завод "Сигнал" в ставрополе, который производит радиоэлектронику для российского ВПК.