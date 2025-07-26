Дрони СБУ уразили один з найбільших російських виробників радіоелектроніки "Сигнал" - джерела

Далекобійні дрони СБУ уразили в ставрополі у рф завод "Сигнал" - один із найбільших в росії виробників радіоелектроніки. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

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"Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал". Він спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК", - інформує співрозмовник.

Завод перебуває під міжнародними санкціями.

Джерело зазначило, що один з ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання - станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

"СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

У російському ставрополі повідомили про дроновий удар по радіозаводу "Сигнал"