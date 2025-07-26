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У російському ставрополі повідомили про дроновий удар по радіозаводу "Сигнал"

Київ • УНН

 • 258 перегляди

У російському Ставрополі атаковано радіозавод "Сигнал", що виробляє станції активних перешкод. Місцеві жителі повідомляють про удар безпілотника по будівлі підприємства, яке перебуває під міжнародними санкціями.

У російському ставрополі повідомили про дроновий удар по радіозаводу "Сигнал"

У російському cтаврополі під атакою опинився радіозавод "Сигнал", що виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування, повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

"У cтаврополі атаковано радіозавод "Сигнал", що виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування", - написав телеграм-канал ASTRA.

Місцеві жителі, за даними ASTRA, публікують відео атаки та повідомляють, що безпілотник вдарив по будівлі радіозаводу "Сигнал".

Є прильоти на території промислових об'єктів, була невелика пожежа, її ліквідовано, постраждалих та загиблих немає, повідомив губернатор ставропольського краю рф володимир владимиров.

Доповнення

Підприємство "Сигнал", як вказано, виробляє станції радіопротиводії для захисту літаків фронтової авіації "Гарденія", а також "Тополь-Е" - наземні станції створення перешкод літакам далекого радіолокаційного виявлення та керування "Хокай" перебуває під санкціями ЄС, США, України та Японії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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