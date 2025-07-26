В российском ставрополе сообщили о дроновом ударе по радиозаводу "Сигнал"

В российском ставрополе под атакой оказался радиозавод "Сигнал", производящий станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"В ставрополе атакован радиозавод "Сигнал", производящий станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования", - написал телеграм-канал ASTRA.

Местные жители, по данным ASTRA, публикуют видео атаки и сообщают, что беспилотник ударил по зданию радиозавода "Сигнал".

Есть прилеты на территории промышленных объектов, был небольшой пожар, он ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщил губернатор ставропольского края рф владимир владимиров.

Дополнение

Предприятие "Сигнал", как указано, производит станции радиопротиводействия для защиты самолетов фронтовой авиации "Гардения", а также "Тополь-Э" - наземные станции создания помех самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления "Хокай" находится под санкциями ЕС, США, Украины и Японии.