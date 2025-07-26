Дроны СБУ поразили один из крупнейших российских производителей радиоэлектроники "Сигнал" - источники

Дальнобойные дроны СБУ поразили в Ставрополе в рф завод "Сигнал" - один из крупнейших в россии производителей радиоэлектроники. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Детали

"Этой ночью дальнобойные дроны СБУ поразили производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал". Он специализируется на производстве различных видов РЭБ, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский ВПК", - информирует собеседник.

Завод находится под международными санкциями.

Источник отметил, что один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование - станки на базе числового программного управления. Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

"СБУ продолжает системно выводить из строя вражеские объекты, работающие на войну против Украины. Каждое такое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

В российском ставрополе сообщили о дроновом ударе по радиозаводу "Сигнал"