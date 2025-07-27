Дрони атакували ленінградську область: у аеропорту пулково затримали рейси
Київ • УНН
ленінградську область рф атакували дрони, що призвело до затримки десятків рейсів в аеропорту пулково та часткового зниження мобільного інтернету. Уламки збитих безпілотників впали в кількох районах області.
У неділю, 27 липня, ленінградську область росії атакували дрони: у аеропорту пулково затримані десятки рейсів, також повідомляється про "часткове зниження сигналу мобільного інтернету". Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
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За словами губернатора області олександра дрозденка, впродовж кількох ранкових годин були збитв безпілотники, уламки яких упали в гатчині, ломоносовському та кінгісеппському районах, войськовіцькому поселенні та на території промзони в приморську.
Паралельно в мережі з’явилось відео прольотів безпілотників над будинками мешканців ленінградської області.
Деякі з них обурювались тим, що БПЛА літають над будинками – водночас, жителі України живуть в такій ситуації майже три роки, бо росія постійно запускає ракети і дрони по різних українських містах і селах.
В аеропорту пулково в районі 7:30 ранку було введено обмеження на приймання і випуск літаків.
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на СБУ повідомляв, що далекобійні дрони уразили завод "Сигнал" у ставрополі, який виробляє радіоелектроніку для російського ВПК.