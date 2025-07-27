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Дрони атакували ленінградську область: у аеропорту пулково затримали рейси

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

ленінградську область рф атакували дрони, що призвело до затримки десятків рейсів в аеропорту пулково та часткового зниження мобільного інтернету. Уламки збитих безпілотників впали в кількох районах області.

Дрони атакували ленінградську область: у аеропорту пулково затримали рейси

У неділю, 27 липня, ленінградську область росії атакували дрони: у аеропорту пулково затримані десятки рейсів, також повідомляється про "часткове зниження сигналу мобільного інтернету". Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

За словами губернатора області олександра дрозденка, впродовж кількох ранкових годин були збитв безпілотники, уламки яких упали в гатчині, ломоносовському та кінгісеппському районах, войськовіцькому поселенні та на території промзони в приморську.

Паралельно в мережі з’явилось відео прольотів безпілотників над будинками мешканців ленінградської області.

Деякі з них обурювались тим, що БПЛА літають над будинками – водночас, жителі України живуть в такій ситуації майже три роки, бо росія постійно запускає ракети і дрони по різних українських містах і селах.

В аеропорту пулково в районі 7:30 ранку було введено обмеження на приймання і випуск літаків.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на СБУ повідомляв, що далекобійні дрони уразили завод "Сигнал" у ставрополі, який виробляє радіоелектроніку для російського ВПК. 

Євген Устименко

Євген Устименко

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