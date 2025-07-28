Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"
Київ • УНН
Хакери Silent Crow та "Білоруські кіберпартизани" атакували сервери "Аерофлоту", знищивши бази даних, включно з персональними даними пасажирів. "Аерофлот" підтвердив збій у роботі систем, що призвело до скасування понад 40 внутрішніх рейсів.
Хакерські угруповання Silent Crow і "Білоруські кіберпартизани" атакували сервери російської авіакомпанії "Аерофлот", у результаті чого скопіювали й знищили їхні бази даних, включно з персональними даними всіх пасажирів. Про це Silent Crow повідомив у Telegram, пише УНН.
Заявляємо про успішне проведення тривалої та масштабної операції, в результаті якої повністю скомпрометовано й знищено внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлот - російські авіалінії"... Персональні дані всіх росіян, які коли-небудь літали "Аерофлотом", тепер теж вирушили в подорож - щоправда, без багажу і в один кінець
Хакери стверджують, що їм вдалося отримати і вивантажити повний масив баз даних історії перельотів, скомпрометувати всі критичні корпоративні системи, отримати контроль над персональними комп'ютерами працівників, включно з вищим керівництвом, а також - скопіювати дані із серверів прослуховування, включно з аудіозаписами телефонних розмов і перехопленими комунікаціями, та витягнути дані із систем спостереження й контролю за персоналом.
Обсяг отриманої інформації: 12TB баз даних, 8TB файлів з Windows Share, 2TB корпоративної пошти. Усі ці ресурси тепер недоступні або знищені, для відновлення знадобляться значні кошти.
Наша операція - це пряме послання... для всіх працівників репресивного апарату: ваша цифрова безпека нікчемна, і ви самі вже давно під наглядом. Найближчим часом розпочнеться публікація частини отриманих даних. Ми не просто знищили інфраструктуру - ми залишили слід. Слава Україні! Жыве Беларусь
Доповнення
Своєю чергою "Аерофлот" попередив про збій у роботі інформаційних систем і можливі затримки чи скасування рейсів
У роботі інформаційних систем авіакомпанії "Аерофлот" стався збій, у зв’язку з чим очікується "вимушене коригування" розкладу рейсів — зокрема їх перенесення або скасування, повідомили в пресслужбі перевізника.
Причини збою не уточнюються. Пасажирів просять стежити за інформацією на сайті аеропорту Шереметьєво, табло в аеропорту, а також за оголошеннями через гучномовці.
Пізніше з'явилася інформація про скасування понад 40 внутрішніх рейсів.
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