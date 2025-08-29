$41.260.06
12:28 • 2812 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 4694 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 12307 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 29400 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 28134 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 43150 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 66070 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 61804 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 142860 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 70300 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Зеленський про статтю Politico щодо "буферної зони": вона вже існує

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент Зеленський заявив, що чув про ідею 40-кілометрової буферної зони від європейців та американців. Він наголосив, що “сіра зона” вже існує, і немає потреби у додаткових умовах від росії.

Зеленський про статтю Politico щодо "буферної зони": вона вже існує

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чув неодноразово від європейців та американців про створення "буферної зони". Проте "сіра зона" вже існує. Про це він заявив під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Президент прокоментував статтю Politico про те, що європейські лідери обговорюють ідею створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими силами в межах можливої мирної угоди.

Я це чув неодноразово від європейців та американців. Я, як друзям, спробував пояснити колегам деяким, деякі, до речі, це все дуже правильно розуміють. Тільки ті, хто не розуміють, у якому технологічному  стані відбувається сьогодні війна, пропонують буферну зону в 40-50, 60, я навіть чув пропозицію щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя й так знаходиться 10+ кілометрів один від одного, тому що все вражається дронами. Ця буферна зона - я називаю її "мертва зона", хтось називає "сіра зона", вона вже існує

- заявив Зеленський.

Президент наголосив, що не потрібно вестись на додаткові умови від росії, "буферна зона" й так існує.

"Не треба затягувати час, не треба вестись на всякі пункти, додаткові умови від росії. Буферна зона існує. Якщо росії хочеться мати більшу відстань від нас, то вони можуть відійти в глиб тимчасово окупованих територій України, які вони окупували й там розташовуватися. Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють", - зазначив Зеленський.

На Сумському напрямку Сили оборони витісняють ворога - Президент29.08.25, 15:42 • 644 перегляди

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Зеленський
Україна