Зеленський про статтю Politico щодо "буферної зони": вона вже існує

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чув неодноразово від європейців та американців про створення "буферної зони". Проте "сіра зона" вже існує. Про це він заявив під час брифінгу, передає УНН.

Президент прокоментував статтю Politico про те, що європейські лідери обговорюють ідею створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими силами в межах можливої мирної угоди.

Я це чув неодноразово від європейців та американців. Я, як друзям, спробував пояснити колегам деяким, деякі, до речі, це все дуже правильно розуміють. Тільки ті, хто не розуміють, у якому технологічному стані відбувається сьогодні війна, пропонують буферну зону в 40-50, 60, я навіть чув пропозицію щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя й так знаходиться 10+ кілометрів один від одного, тому що все вражається дронами. Ця буферна зона - я називаю її "мертва зона", хтось називає "сіра зона", вона вже існує