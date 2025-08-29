Президент о готовности партнеров отправить контингент в Украину: конкретики нет
Киев • УНН
Украина не имеет конкретики относительно того, какие страны будут готовы отправить контингент. Однако есть теоретическое понимание, есть ожидаемые страны, есть очень неожиданные. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
Детали
Подтверждений пока не имеем, конкретики не имеем. Я считаю, что подтверждение - это когда та или иная страна говорит конкретно цифрами, на что она готова. Теоретически понимаем несколько стран, которые готовы на такие шаги. Есть ожидаемые страны, есть очень неожиданные
Дополнение
Посол Украины заявлял, что Турция рассматривает потенциальную отправку своих военных в Украину как фактор предоставления гарантий о неповторении агрессии рф в случае заключения мирного соглашения.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран готовы отправить свои войска на территорию Украины, однако для этого требуется согласование с Соединенными Штатами Америки.
Издание Bloomberg сообщало, что около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину.