Президент про готовність партнерів відправляти контингент в Україну: конкретики не маємо

Україна не має конкретики щодо того, які країни готові будуть відправляти контингент. Проте є теоретичне розуміння, є очікувані країни, є дуже не очікувані. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Підтверджень не маємо поки що, конкретики не маємо. Я вважаю, що підтвердження - це коли та, чи інша країна говорить конкретно цифрами на що вона готова. Теоретично розуміємо кілька країн, які готові на такі кроки. Є очікувані країни, є дуже не очікувані