Ексклюзив
14:32 • 10099 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 36904 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 38675 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 28941 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 45014 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 37060 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 61577 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 68866 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 65762 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 160943 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Теги
Автори
Президент про готовність партнерів відправляти контингент в Україну: конкретики не маємо

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Україна не має конкретних підтверджень щодо країн, які готові відправити контингент. Проте є теоретичне розуміння щодо кількох країн, які розглядають такий крок.

Президент про готовність партнерів відправляти контингент в Україну: конкретики не маємо

Україна не має конкретики щодо того, які країни готові будуть відправляти контингент. Проте є теоретичне розуміння, є очікувані країни, є дуже не очікувані. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Підтверджень не маємо поки що, конкретики не маємо. Я вважаю, що підтвердження - це коли та, чи інша країна говорить конкретно цифрами на що вона готова. Теоретично розуміємо кілька країн, які готові на такі кроки. Є очікувані країни, є дуже не очікувані

- сказав Зеленський.

Доповнення

Посол України заявляв, що Туреччина розглядає потенційну відправку своїх військових до України, як фактор надання гарантій про неповторення агресії рф в разі заключення мирної угоди.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі Сполученими Штатами Америки.

Видання Bloomberg повідомляло, що близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Bloomberg
Андрій Єрмак
Європа
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна