Президент про готовність партнерів відправляти контингент в Україну: конкретики не маємо
Київ • УНН
Україна не має конкретики щодо того, які країни готові будуть відправляти контингент. Проте є теоретичне розуміння, є очікувані країни, є дуже не очікувані. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Підтверджень не маємо поки що, конкретики не маємо. Я вважаю, що підтвердження - це коли та, чи інша країна говорить конкретно цифрами на що вона готова. Теоретично розуміємо кілька країн, які готові на такі кроки. Є очікувані країни, є дуже не очікувані
Доповнення
Посол України заявляв, що Туреччина розглядає потенційну відправку своїх військових до України, як фактор надання гарантій про неповторення агресії рф в разі заключення мирної угоди.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі Сполученими Штатами Америки.
Видання Bloomberg повідомляло, що близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну.