Зеленский о гарантиях безопасности: на следующей неделе все будет на бумаге, а Турция присоединяется к процессу
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с Эрдоганом гарантии безопасности для Украины. На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге, Турция присоединяется к процессу.
Президент Владимир Зеленский обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности для Украины. Ведется работа над каждым конкретным компонентом. На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге. Эрдоган привлекает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в гарантировании безопасности, передает УНН.
Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спасибо за такую поддержку Украины, наших людей, за постоянную готовность и стремление помочь в достижении реального мира. Очень ценим всю помощь со стороны Турции. Обменялись мнениями относительно актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат
Зеленский подчеркнул, что именно Россия уклоняется от встречи в формате лидеров и продолжает войну.
Много говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге. Президент Эрдоган сообщил, что привлекает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в гарантировании безопасности, в том числе и в Черном море. Спасибо
Дополнение
Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого обсудил мирный процесс между Украиной и РФ, подчеркнув, что Анкара готова сделать "все возможное" для содействия контактам на высоком уровне, и заверил, что Турция "будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины после установления мира".
