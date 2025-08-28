$41.320.08
Зеленский о гарантиях безопасности: на следующей неделе все будет на бумаге, а Турция присоединяется к процессу

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Президент Зеленский обсудил с Эрдоганом гарантии безопасности для Украины. На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге, Турция присоединяется к процессу.

Зеленский о гарантиях безопасности: на следующей неделе все будет на бумаге, а Турция присоединяется к процессу

Президент Владимир Зеленский обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности для Украины. Ведется работа над каждым конкретным компонентом. На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге. Эрдоган привлекает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в гарантировании безопасности, передает УНН.

Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спасибо за такую поддержку Украины, наших людей, за постоянную готовность и стремление помочь в достижении реального мира. Очень ценим всю помощь со стороны Турции. Обменялись мнениями относительно актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат

- написал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что именно Россия уклоняется от встречи в формате лидеров и продолжает войну.

Много говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по вопросам национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге. Президент Эрдоган сообщил, что привлекает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в гарантировании безопасности, в том числе и в Черном море. Спасибо

- сообщил Зеленский.

Ермак и Умеров в пятницу будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности27.08.25, 21:38 • 4298 просмотров

Дополнение

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого обсудил мирный процесс между Украиной и РФ, подчеркнув, что Анкара готова сделать "все возможное" для содействия контактам на высоком уровне, и заверил, что Турция "будет продолжать вносить вклад в безопасность Украины после установления мира".

Гарантии безопасности должны носить юридический характер - Сибига26.08.25, 17:24 • 3514 просмотров

Анна Мурашко

