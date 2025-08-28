Ердоган обговорив мирний процес з Зеленським: Туреччина готова зробити "все можливе" для контактів на високому рівні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив мирний процес між Україною та рф, наголосивши, що Анкара готова зробити "все можливе" для сприяння контактам на високому рівні, і запевнив, що Туреччина "продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру", повідомили в управлінні комунікацій офісу президента Турецької Республіки у четвер, пише УНН.

Деталі

"Під час переговорів обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, мирний процес між Україною та росією, а також регіональні та глобальні питання", - вказали в офісі турецького президента.

Президент Ердоган заявив, що вони уважно стежать за контактами на Алясці та у Вашингтоні, що Туреччина продовжує свої зусилля щодо завершення війни міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру. Президент Ердоган заявив, що справедливе вирішення війни між Україною та росією можливе, що переговори між двома сторонами слід посилити та продовжити, і що Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні, які прокладуть шлях до миру - ідеться у повідомленні.

Президент Ердоган також привітав Україну з Днем Незалежності.

Доповнення

Про розмову стало відомо після масованої атаки рф на Київ у ніч на 28 серпня, яка забрала життя вже 18 людей.

Раніше, 26 серпня, Зеленський оголосив, що Україна докладе нових дипломатичних зусиль для встановлення контактів з країнами, які потенційно здатні прийняти мирні переговори з росією. Це може бути Туреччина, країни Перської затоки або деякі європейські країни, сказав Зеленський, який неодноразово підтверджував свою готовність до зустрічі з путіним. Єрмак та Умєров відвідали Катар того ж дня.