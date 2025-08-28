$41.320.08
ukenru
Ексклюзив
11:21 • 11532 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 15234 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 43053 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 73320 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 71865 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 101174 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 74470 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 79747 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 210876 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91252 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Ердоган обговорив мирний процес з Зеленським: Туреччина готова зробити "все можливе" для контактів на високому рівні

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Обговорювалися двосторонні відносини, мирний процес та регіональні питання.

Ердоган обговорив мирний процес з Зеленським: Туреччина готова зробити "все можливе" для контактів на високому рівні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив мирний процес між Україною та рф, наголосивши, що Анкара готова зробити "все можливе" для сприяння контактам на високому рівні, і запевнив, що Туреччина "продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру", повідомили в управлінні комунікацій офісу президента Турецької Республіки у четвер, пише УНН.

Деталі

"Під час переговорів обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, мирний процес між Україною та росією, а також регіональні та глобальні питання", - вказали в офісі турецького президента.

Президент Ердоган заявив, що вони уважно стежать за контактами на Алясці та у Вашингтоні, що Туреччина продовжує свої зусилля щодо завершення війни міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру. Президент Ердоган заявив, що справедливе вирішення війни між Україною та росією можливе, що переговори між двома сторонами слід посилити та продовжити, і що Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні, які прокладуть шлях до миру

- ідеться у повідомленні.

Президент Ердоган також привітав Україну з Днем Незалежності.

Доповнення

Про розмову стало відомо після масованої атаки рф на Київ у ніч на 28 серпня, яка забрала життя вже 18 людей.

Раніше, 26 серпня, Зеленський оголосив, що Україна докладе нових дипломатичних зусиль для встановлення контактів з країнами, які потенційно здатні прийняти мирні переговори з росією. Це може бути Туреччина, країни Перської затоки або деякі європейські країни, сказав Зеленський, який неодноразово підтверджував свою готовність до зустрічі з путіним. Єрмак та Умєров відвідали Катар того ж дня.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Вашингтон
Катар
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Київ